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صحة

تنظيف الأسنان في وقت معيّن من اليوم عامل "مهمّ" لطول العمر

Lebanon 24
27-06-2022 | 08:00
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وجدت الأبحاث أن أحد العوامل "المهمة" لإطالة العمر، القابلة للتعديل، هو تنظيف أسنانك بالفرشاة في وقت محدد من اليوم.

وكتب الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Aging: "في العقد الماضي، جذب تأثير صحة الفم على الصحة العامة ومعدل الوفيات لدى كبار السن الانتباه".
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واستكشفوا الارتباط بين سلوكيات صحة الأسنان وطب الأسنان على جميع أسباب الوفيات في 5611 من كبار السن من عام 1992 إلى عام 2009 وحساب تقديرات المخاطر لدى الرجال والنساء بشكل منفصل.

ووجدوا أن تنظيف الأسنان ليلا قبل النوم عامل خطر "هام" لطول العمر، والأكثر من ذلك، أن استخدام خيط تنظيف الأسنان كل يوم وزيارة طبيب الأسنان كانا من عوامل الخطر الكبيرة لطول العمر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة في الليل يزيد من خطر الإصابة بنسبة 20-35%.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم استخدام الخيط أبدا يزيد من المخاطر بنسبة 30% مقارنة باستخدام الخيط يوميا.

وأدى عدم رؤية طبيب الأسنان خلال الـ 12 شهرا الماضية إلى زيادة الخطر بنسبة 30-50٪ مقارنة برؤية طبيب الأسنان مرتين أو أكثر، كما زاد معدل الوفيات مع زيادة عدد الأسنان المفقودة.

وخلص الباحثون إلى أن "سلوكيات صحة الفم تساعد في الحفاظ على أسنان طبيعية وصحية ولكن يبدو أيضا أنها تعزز البقاء على قيد الحياة لدى كبار السن".

وأكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Community Dental Dental and Oral Epidemiology هذه النتائج، حيث نظرت الدراسة في فقدان الأسنان ووجدت أن عدد الأسنان التي يمتلكها الفرد يرتبط بشكل كبير بمتوسطالعمر المتوقع. ووجدت النتائج أن أولئك الذين لديهم 20 سنا أو أكثر في سن السبعين لديهم فرصة أكبر بكثير للعيش لفترة أطول من أولئك الذين لديهم أقل من 20 سناً.
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