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صحة
خبيرة صحية: يمكنك تناول البيتزا وخسارة وزنك بهذه الطريقة
Lebanon 24
27-06-2022
|
23:00
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يعتبر فقدان الوزن واحداً من أكبر الهواجس الصحية لكثير من الناس، إلا أن القوانين الصارمة والشائعة لخسارة الوزن الزائد قد تلعب دوراً عكسياً في الوصول إلى نتيجة مرضية.
ومن وجهة نظر اختصاصية التغذية باولا دويبريتش، فإن خطة إنقاص الوزن ستنجح إذا كانت قائمة على التوازن والاعتدال.
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وبحسب موقع شيفيندز المتخصص، حذرت دويبريتش من أخطاء شائعة يعتقد الناس أنها سبيلهم لإنقاص الوزن، حيث اعتبرت أن التقليل المبالغ فيه للسعرات الحرارية، سيؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي بطء في تحقيق الهدف بتخفيف الوزن.
وتقترح دويبريتش تقليل كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص بمقدار 200-300 سعرة حرارية فقط في اليوم، مشيرة إلى أن هذا سيؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكثر استدامة.
أما فيما يتعلق بالتمارين الرياضية، تلاحظ دويبريتش، أن المبالغة في ممارسة تمارين القلب ليست فكرة جيدة أبدا.
وأكملت قائلة: بناء العضلات أمر مهم، وإذا قمت بحرق كل الطاقة التي تستهلكها أثناء تمارين القلب، فقد تفقد الطاقة اللازمة لبناء الكتلة العضلية.
ولدويبريتش وجهة نظر أخرى فيما يخص الطعام غير الصحي، حيث ترى أنه يجب عدم المبالغة في الابتعاد عنه، على اعتبار أن "امتناعك النهائي عنه سيجعلك متحمساً لطلبه بشكل أكبر".
وتشرح قائلة: "إذا كان حجم السعرات الحرارية المسموح به هو 1800، وكان لديك شريحة بيتزا واحدة تحتوي على 300 سعرة حرارية، يمكنك بالتأكيد تناول البيتزا في نظامك الغذائي".
وأضافت: "إذا سمحت لنفسك بتلك اللحظات من التساهل، فسوف تشعر أنك أقل حرمانا وستحافظ فعليا على نمط حياة صحي".
وتؤكد لدويبريتش: "فهم أن نمط الحياة الصحي يسمح لك بتناول جميع الأطعمة، وليس فقط السلطات والخضروات النيئة، هو مفتاح النجاح على المدى الطويل".
(سكاي نيوز عربية)
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