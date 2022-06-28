لا تتجاهلها... مؤشرات صامتة تدلّ على إصابتك بكورونا



Advertisement أبرز المؤشرات الصامتة التي تدل على إصابتك بفيروس كورونا أصبح ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية مع انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى معرفة كل جديد عن الفيروس الذى يتحور ويتطور بمرور الوقت، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز المؤشرات الصامتة التي تدل على إصابتك بفيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".أبرز المؤشرات الصامتة التي تدل على إصابتك بفيروس كورونا



يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء الصداع الشديد ومن بينها فيروس كورونا، كما يمكن أن يحدث صداع الانقسام عند الإصابة بالجفاف أو التعرض لبعض مسببات الحساسية أو حتى عند الإصابة بنزلة برد، ومع ذلك ، مع حقيقة انتشار الفيروس التاجي ، لا يمكن استبعاد حدوث هجوم لفيروس كورونا.

عندما يكون لديك صداع تأكد من اختبار نفسك لفيروس كورونا.



مشكلة الجهاز الهضمي المستمرة

حتى وقت قريب، تم ربط مشاكل الجهاز الهضمي بفيروس كورونا، ويتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، حيث أن عدوى كورونا التي كان يُعتقد سابقًا أنها مشكلة تنفسية لها تأثير موهن على أعضاء الجسم الأخرى أيضًا.

ووفقًا للدراسات البحثية ، يعاني عدد كبير من المرضى من مشاكل في الجهاز الهضمي عند الإصابة بكورونا. الصداع الشديديمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء الصداع الشديد ومن بينها فيروس كورونا، كما يمكن أن يحدث صداع الانقسام عند الإصابة بالجفاف أو التعرض لبعض مسببات الحساسية أو حتى عند الإصابة بنزلة برد، ومع ذلك ، مع حقيقة انتشار الفيروس التاجي ، لا يمكن استبعاد حدوث هجوم لفيروس كورونا.عندما يكون لديك صداع تأكد من اختبار نفسك لفيروس كورونا.مشكلة الجهاز الهضمي المستمرةحتى وقت قريب، تم ربط مشاكل الجهاز الهضمي بفيروس كورونا، ويتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، حيث أن عدوى كورونا التي كان يُعتقد سابقًا أنها مشكلة تنفسية لها تأثير موهن على أعضاء الجسم الأخرى أيضًا.ووفقًا للدراسات البحثية ، يعاني عدد كبير من المرضى من مشاكل في الجهاز الهضمي عند الإصابة بكورونا.

الدوار



هذه علامة مبكرة على كل مضاعفات صحية تقريبًا، يحدث الدوخة أو الإغماء حتى بعد القيام بالحد الأدنى من النشاط البدني عندما يكون جسمك متعبًا للغاية.

هجوم كورونا يجعل الجسم ضعيفًا وجافًا، وعندما يستمر الجسم في وظائفه البيولوجية ولكن لا يحصل على كمية كافية من الماء فإنه يؤثر سلبًا على نظام الجسم، وتزداد الحالة سوءًا عند كبار السن والذين يعانون من مضاعفات مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.



هل كنت تشعر بالضعف والارتباك وضعف التركيز في الآونة الأخيرة، إذا كانت إجابتك نعم، فإن ارتباط كورونا بصحة الدماغ شديد، وتم الإبلاغ عن الارتباك أو الضباب الدماغي في العديد من المرضى. ارتباك أو ضباب عقليهل كنت تشعر بالضعف والارتباك وضعف التركيز في الآونة الأخيرة، إذا كانت إجابتك نعم، فإن ارتباط كورونا بصحة الدماغ شديد، وتم الإبلاغ عن الارتباك أو الضباب الدماغي في العديد من المرضى.

مشكلة الجلد

إن مشاكل الجلد مرتبطة بالفعل بفيروس كورونا، لذا لا تتجاهل أي علامات للشرى أو الطفح الجلدي أو الحساسية ويجب التعامل مع أي نوع من تهيج الجلد بجدية.



تظهر التهيجات على أصابع القدم، وتسمى أصابع كورونا؛ على اليدين وكذلك على فراش الأظافر.

(اليوم السابع)