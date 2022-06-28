أمراض شائعة... بعض الاطعمة قد تساعد على تجنبها

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تتمتع بعض الأطعمة بخصائص صحية تساعد على منع الإصابة ببعض الأمراض الأكثر شيوعا، فما هي؟في تقرير نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، نقل الكاتب خوان مونتاغو عن المعهد الوطني للسرطان الإسباني أن "الجسم ينتج بعض مضادات الأكسدة لتحييد الجذور الحرة، التي تسمى مضادات الأكسدة الذاتية. ومع ذلك، يعتمد الجسم على مصادر خارجية لإنتاج بقية مضادات الأكسدة التي يحتاجها، وتسمى مضادات الأكسدة الغذائية، وهي متأتية من الفواكه والخضروات والحبوب".ما الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة؟حددت جمعية الغذاء الإسبانية الأطعمة التي يجب ألا تغيب عن نظام غذائي متوازن لكونها غنية بمضادات الأكسدة، ومنها:البروكلييتمتع هذا النوع من الخضار بخصائص مضادة للسرطان بفضل احتوائه على مغذيات نباتية تسمى "سلفورافان"، كما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات "إيه" (A) و"سي" (C) و"إي" (E) ومعادن مثل الزنك والبوتاسيوم، وهو مفيد لمشاكل هضمية مثل الإمساك بفضل محتواه من الألياف.الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تعمل في الجسم مع مواد كيميائية أخرى لمنع أكسدة الدهون. وأكدت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر له تأثيرات مضادة للسرطان، كما أن تناوله باعتدال يقلل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.الطماطمتحمي الطماطم صحتنا وتحارب الشيخوخة بفضل مضادات أكسدة مثل الليكوبين.الخرشوفبفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يعمل الخرشوف بمثابة مضاد للالتهابات، كما أنه غذاء مثالي للتحكم في الوزن والشهية ومن السهل جدا تكييفه مع وصفات صحية لجسمنا.الشوكولاتة الداكنةيعد الكاكاو من الأطعمة التي تحتوي على تركيز مرتفع لمضادات الأكسدة، ويوصي الخبراء بتناول الشوكولاتة لأنها غنية بالكاكاو المضاد للالتهابات الذي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.زيت الزيتونيحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، مثل حمضي الأوليك والبوليفينول، وله القدرة على تقليل الكوليسترول الضار مع زيادة مستوى الكوليسترول الجيد.الباذنجانيعد الباذنجان غنيا بمضادات الأكسدة.التوتيُعد التوت من الفواكه التي توفر الكثير من مضادات الأكسدة، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامينات إيه وسي وإي، ويمكن تناوله بمفرده في شكله الطبيعي أو مع منتجات الألبان.السبانختتميز السبانخ بكونها خالية من الدهون وبها القليل من الكربوهيدرات وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة."الجزيرة"