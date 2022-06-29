عادات صحيّة تحميكَ أثناء الصيف... لا تهملها

يعتبر فصل الصيف من أفضل الفصول من حيث الخروج والتنزّه، ويعتبر فرصة رائعة للخروج من المنزل والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، مثل السباحة أو تسلق الجبال، لكن الحذر مطلوب حتى تكون النزهات في مأمن من المشكلات الصحية.

وأورد موقع (Avera) الأميركي المتخصص في الشؤون الصحية سلسلة من النصائح للراغبين في الاستجمام في ظل الصيف، ومنها:- البقاء رطبا: شرب الماء أمر ضروري طوال العام، لكنه أكثر ضرورة في الصيف، حيث تزيد الحرارة المرتفعة من صعوبة الإبقاء على رطوبة الجسم، لذلك فمن المناسب أن يبقي الإنسان زجاجة الماء إلى جانبه.- لا تنس علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة: إن البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة يمكن أن يعرضك لمشكلات صحية عديدة مثل ضربة الشمس، ولتفادي ذلك ينصح بارتداء ملابس غير داكنة اللون، وأخذ قسط من الراحة في منطقة الظل، حيث يمكن هناك أيضا ترطيب الجسم. وهذا يساعد في تفادي الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الجفاف، الذي تشمل أعراضه الصداع والغثيان والقيء.- الوقاية من الشمس: يؤدي وضع الكريم على الجلد دورا مهما في حماية البشرة من حرارة الشمس، ويفضل أن يتدرب الإنسان على الأمر بشكل يومي، خاصة إن كان يكثر في الخروج والتنزه. فأشعة الشمس ما فوق البنفسجية تسبب سرطان الجلد، تضرّ بالجهاز المناعي، وتسبب أيضاً التجاعيد و بقع سوداء وتقلل مرونة الجلد.- ارتداء النظارات: النظارات الشمسية من الإكسسوارات المناسبة طوال العام، لكن عندما تكون أشعة الشمس قوية، يكون من المناسب ارتداء هذه النظارات، فهي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة للعينيين.- الطعام الصحي: إن تناول طعام صحي، خاصة الخضار والفاكهة الغنية بالمياه كالبطيخ، يساعد الجسم على البقاء منتعشا وطبا. لذا علينا الحفاظ على التغذية السليمة في فصل الصيف والتكثيف من شرب المياه من أجل الحفاظ على درجة حرارة أجسامنا المعتدلة كما المحافظة على صحتنا من التدهور.- ممارسة الرياضات المائية: فالتواجد في الماء معظم الوقت يضمن ترطيب الجسم جيدًا، مثل: رياضة السباحة، أو لعب الكرة المائية، أو غيرها. في حالة ممارسة رياضات أخرى مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجة فينصح أن يكون في الصباح الباكر بعيدًا عن الشمس الحارقة، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء.- إجراءات الحماية في السباحة والتنزه: حرائق الغابات من أبرز حوادث الصيف، لذلك ينبغي الانتباه إلى مسألة إشعال النيران والألعاب النارية، فهذه الأمور قد تقود لكارثة، لذلك من المهم أخذ حالة الجو في الحسبان، فمثلا الأجواء الحارة والجافة تساهم في اشعال الحرائق، أما فيما يتصل بالسباحة فمن الضروري أن يكون الأطفال في ظل شخص بالغ، ويتزودون بوسائل حماية مثل سترات النجاة.- الاستحمام اليومي: من الأمور الهامة في الصيف للحصول على الانتعاش والتخلص من التعرق ولترطيب الجسم الاستحمام اليومي بماء بارد، حيث أن الاستحمام يضمن الحفاظ على نظافة الجسم وخاصةً مع معدل التعرق الذي يزداد خلال هذا الموسم، لذلك يُعد الاستحمام من أبرز 6 عادات صحية يجب القيام بها يوميًا في الصيف. ويجب تعطير الجسم يوميًا من خلال استخدام المجموعة العطرية المفضلة لك سواء الكريم أو العطر، ولكن لا يُنصح بغسل الشعر مع الاستحمام اليومي حتى لا يفقد الزيوت الصحية الموجودة فيه، يمكن تغطيته بالغطاء البلاستيك المخصص للشعر خلال الاستحمام