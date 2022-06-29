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صحة

طبيب يحدد الأطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:00
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أعلن الدكتور بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الصداع.
 
ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه وفقا للبيانات الطبية أكثر من مليار إنسان أو سبع سكان العالم يعانون من نوبات الصداع النصفي. ويمكن أن يساهم تناول بعض أنواع الأطعمة مثل الشوكولاتة والجبن على ظهور هذا النوع من الصداع.
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ويقول، "من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، مع العلم أن النبيذ الأحمر يحفز ظهور الصداع النصفي أكثر من الأنواع الأخرى من المشروبات الكحولية. كما أن الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين مثل مشروبات الطاقة والقهوة والشاي وكذلك جميع أنواع الجبن. وتعتبر الشوكولاتة أحد اهم مثيري الصداع النصفي. كما أن بدائل السكر الأسبرتام ومحسن النكهة غلوتومات يسببان الصداع النصفي أيضا".

ويضيف، هناك رأي يشير، إلى أن اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزر يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي، ولكن هذا الأمر ليس واضحا تماما.

ويقول، "مسألة اللحوم الدهنية، هي موضع تساؤل ودراسة. فإذا كان الشخص يعاني من نوبات الصداع النصفي فعليه اتباع نظام غذائي نباتي، حيث تشير بعض الدراسات، إلى أن هذا يجلب الراحة للشخص. ولكن ليست اللحوم الدهنية العامل الأقوى في إثارة الصداع النصفي".
(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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