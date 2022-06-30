28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نصائح لمواجهة فرط التعرق في الصيف
Lebanon 24
30-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن لفرط التعرق أسباب تتمثل في أمراض الأيض، والأورام ،وأمراض الأعصاب، والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث مثلاً.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهته بمضادات التعرق، والحَقن بالبوتوكس، لسد غدد التعرق وتنظيم نشاط غدد التعرق بتيار كهربائي أو إزالتها جراحياً.
Advertisement
وتساعد أيضاً الوصفات المنزلية في الحد منه التعرق بشرب 3 أكواب من شاي المريمية يومياً.
كما يساعد خل التفاح في مواجهته بتقليص غدد التعرق. ولهذا يجب دعك الإبطين بخل التفاح وتركه طوال الليل، ثم شطفه في الصباح.
ومن المهم أيضاً ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة من القطن والكتان للحد من إفرازات العرق.
ولأن فرط التعرق يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والصوديوم، يجب شرب السوائل بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، خاصةً المياه المعدنية المحتوية على الصوديوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
12:01 | 2022-06-29
29/06/2022 12:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)
Lebanon 24
بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)
03:48 | 2022-06-30
30/06/2022 03:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
02:03 | 2022-06-30
30/06/2022 02:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. السعودية تعلن يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
رسميا.. السعودية تعلن يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
13:05 | 2022-06-29
29/06/2022 01:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... وفاة أشهر محاربة للسرطان عن 40 عاماً
Lebanon 24
رحلت بسلام... وفاة أشهر محاربة للسرطان عن 40 عاماً
05:49 | 2022-06-30
30/06/2022 05:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2022-06-30
في فصل الصيف... كيف يمكن ان تحمي بشرتك؟
05:00 | 2022-06-30
تشخيص جديد للإصابة بالتوحد وفرط النشاط... اليكم التفاصيل
02:00 | 2022-06-30
النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر
23:49 | 2022-06-29
4 عناصر غذائية تعمل بمثابة ينبوع شباب للبشرة.. تعرفوا عليها!
16:00 | 2022-06-29
هل يوجد علاقة بين الحليب وزيادة خطر التدهور المعرفي؟
14:00 | 2022-06-29
"كورونا"... تسجيل أول حالة انتقال للعدوى من قطة إلى إنسان
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
30/06/2022 17:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
30/06/2022 17:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
30/06/2022 17:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact