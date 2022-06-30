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صحة

نصائح لمواجهة فرط التعرق في الصيف

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:00
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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن لفرط التعرق أسباب تتمثل في أمراض الأيض، والأورام ،وأمراض الأعصاب، والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث مثلاً.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهته بمضادات التعرق، والحَقن بالبوتوكس، لسد غدد التعرق وتنظيم نشاط غدد التعرق بتيار كهربائي أو إزالتها جراحياً.
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وتساعد أيضاً الوصفات المنزلية في الحد منه التعرق بشرب 3 أكواب من شاي المريمية يومياً.
كما يساعد خل التفاح في مواجهته بتقليص غدد التعرق. ولهذا يجب دعك الإبطين بخل التفاح وتركه طوال الليل، ثم شطفه في الصباح.
ومن المهم أيضاً ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة من القطن والكتان للحد من إفرازات العرق.
ولأن فرط التعرق يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والصوديوم، يجب شرب السوائل بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، خاصةً المياه المعدنية المحتوية على الصوديوم.
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