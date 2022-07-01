5 نصائح للصحة المعرفية وطول عمر الدماغ بعد الاربعين

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يعد بلوغ سن الأربعين وقتًا مناسبًا ومرحلة محورية لدعم طول عمر الدماغ، أو ما يُعرف أيضًا باسم امتداد الدماغ، ولتعزيز الصحة والوظائف الإدراكية. بحسب ما ورد في مقال بموقع Mind Your Body Green، إنه بعد عقود من التحولات الضخمة في الحياة خلال العشرينات والثلاثينيات من العمر بما يشمل التخرج من الجامعة وشغل وظيفة و/أو الزواج وإنجاب الأطفال، يكون من المُحتمل أن يكون قد طرأ تباطؤ أو على استقرار في المرحلة الجديدة من الحياة.ربما يكون لدى بعض الأمهات أطفال ويجدن أن يومهن مليء بالروتين العائلي المعتاد، بما يشمل توصيل الأطفال إلى المدرسة والاعتناء بالكثير من المهام والأعمال المنزلية ومرافقة الأطفال إلى النادي لممارسة التمارين الرياضية ثم العودة لتحضير مأدبة العشاء قبل التوجه إلى السرير، أو ربما يكون يومهن مليئًا بمهام الأعمال، مثل يوم عمل شاق في المكتب أو إدارة العمل الخاص، أو ربما يكون يومهن مزيجًا من هذين السيناريوهين (أو لا شيء مما سبق). بغض النظر عما تفعله المرأة في مرحلة الأربعينات من العمر فإنه من المهم أن يتمكن عقلها من المواكبة.صحة الدماغبحسب ما ذكرته الصحافية ومحررة شؤون الصحة بموقع MBG مورغان تشامبرلين في مقالتها، يمكن ألا يكون للمرأة نفس القدر من الطاقة كما كان الحال في العشرينات والثلاثينيات من العمر، لذا فإنه أمر حيوي أن ترعى عقلها لدعم قدرته على الانتباه واستعادة الذكريات وتعلم ومعالجة المعلومات الجديدة أمر حيوي.بشكل عام، فإن سن الأربعين من العمر هي عندما تبدأ أدمغتهن في الشعور بتأثير خيارات نمط الحياة التي قمن باتخاذها طوال حياتهن. إذا لم يكن قد أسسن عادات صحية أساسية بعد (على سبيل المثال، ممارسة الرياضة بانتظام وتناول وجبات متوازنة وإدارة الإجهاد اليومي)، فربما يشعرن بمزيد من التأثر فيما يتعلق بعقولهن وأجسامهن خلال هذه المرحلة من الحياة.تغير الهرموناتبالنسبة للنساء، يمكن أن تكون هذه المرحلة من الحياة تحديًا عقليًا وعاطفيًا بشكل خاص نتيجة لتغير الهرمونات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الأداء المعرفي وصحة الدماغ بشكل عام.