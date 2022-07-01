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صحة

بعض الفيتامينات قد تكون متوفرة في الاعشاب... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-07-2022 | 10:00
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أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يتجاهلون النباتات التي تنمو في الطبيعة، مع أنها تحتوي على مواد مغذية عديدة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سوبتنيك"، إلى أن نباتات القراص والهندباء والحماض وغيرها البرية، هي مواد غذائية وهي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر المعدنية.
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وتقول، "يمكن من نباتات القراص والهندباء والحماض، تحضير العصائر والحساء والسلطات. هذه النباتات البرية غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية. بالإضافة إلى ذلك تحسن حالة الدم والجهاز العصبي وعمل الأمعاء وتساهم في زيادة بكتيريا الأمعاء المفيدة. عموما هذه النباتات العشبية تحتوي على مواد مغذية مفيدة ويمكن الحصول عليها مجانا".

وتضيف الخبيرة محذرة، يجب جمع هذه النباتات من مناطق خارج المدن وبعيدا عن طرق السيارات.

وتقول، "يمكن أن تحتوي النباتات التي تنمو داخل المدن على عناصر سامة. لذلك من الأفضل جمعها خارج المدن ولكن بعيدا عن طرق السيارات، ومن مناطق نظيفة بيئيا"." نوفوستي"


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