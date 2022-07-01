24
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
25
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الكرز... اليكم بعض المنافع والاضرار
Lebanon 24
01-07-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور أنطون بريكين، أخصائي التغذية الروسي، أن المواد الموجودة في الكرز الحلو تتميز بنشاط مضاد للأورام.
ويشير بريكين، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى الكرز الحلو يحتوي على عدد من المواد المفيدة، التي لها نشاط مضاد للأورام وتساعد على النوم بسهولة. ولكن لهذه الثمار أيضا آثارا جانبية قد تلحق الضرر بالجسم.
Advertisement
ووفقا له، يحتوي الكرز الحلو على نسبة عالية من حمض الأسكوربيك والبوتاسيوم والسيليكون والموليبدينيوم والكروم. والأخير مثلا يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، عن طريق تعزيز مفعول الأنسولين. كما تحتوي ثمار الكرز على تركيز عال من مركبات الأنثوسيانين، التي لها نشاط مضاد للأورام.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرز بنوعيه الحلو والحامض على مادة يشبه تركيبها تركيب هرمون ميلاتونين. لذلك تناول هذه الثمار يساعد على تحسين نوعية النوم. كما أن لها تأثير مدر للبول، ما يؤثر إيجابيا في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم والوذمة.
ولكن مع هذه الفوائد الكثيرة لتلك الثمرة الحلوة المذاق، هناك فئات من الناس لا يحبذ تناولهم للكرز. ينسب إلى هذه الفئات، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والحموضة العالية والقرحة. كما أن نوى الكرز الحلو تحتوي على حمض الهيدروسيانيك الضار بالجسم، لذلك لا يمكن تخزين مربى هذه الثمار لفترة طويلة.
وينصح الخبير بإعطاء هذه الثمار للأطفال من دون نوى، لكي لا يبلعوها درءا لإصابتهم بالتسمم، فحتى الكبار يبلعون هذه النوى. وهذه الثمار وخاصة الحمراء منها يمكن أن تسبب الحساسية."إزفيستيا"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
11:36 | 2022-07-01
01/07/2022 11:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
01:01 | 2022-07-01
01/07/2022 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
02:00 | 2022-07-01
01/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
00:29 | 2022-07-01
01/07/2022 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-07-01
منظمة الصحة تحث أوروبا على تحرك عاجل لتطويق جدري القردة
12:00 | 2022-07-01
أطعمة تساعد في حماية البشرة... ما هي؟
10:00 | 2022-07-01
بعض الفيتامينات قد تكون متوفرة في الاعشاب... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-07-01
5 نصائح للصحة المعرفية وطول عمر الدماغ بعد الاربعين
05:00 | 2022-07-01
شركة فرنسية تعوّل على دودة بحرية لإحداث "ثورة" في مجال زرع الأعضاء
02:00 | 2022-07-01
فوائد الخيار الصحية... المجهولة
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
02/07/2022 03:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
02/07/2022 03:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
02/07/2022 03:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact