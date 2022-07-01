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صحة

الكرز... اليكم بعض المنافع والاضرار

Lebanon 24
01-07-2022 | 14:00
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أعلن الدكتور أنطون بريكين، أخصائي التغذية الروسي، أن المواد الموجودة في الكرز الحلو تتميز بنشاط مضاد للأورام.

ويشير بريكين، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى الكرز الحلو يحتوي على عدد من المواد المفيدة، التي لها نشاط مضاد للأورام وتساعد على النوم بسهولة. ولكن لهذه الثمار أيضا آثارا جانبية قد تلحق الضرر بالجسم.
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ووفقا له، يحتوي الكرز الحلو على نسبة عالية من حمض الأسكوربيك والبوتاسيوم والسيليكون والموليبدينيوم والكروم. والأخير مثلا يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، عن طريق تعزيز مفعول الأنسولين. كما تحتوي ثمار الكرز على تركيز عال من مركبات الأنثوسيانين، التي لها نشاط مضاد للأورام.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرز بنوعيه الحلو والحامض على مادة يشبه تركيبها تركيب هرمون ميلاتونين. لذلك تناول هذه الثمار يساعد على تحسين نوعية النوم. كما أن لها تأثير مدر للبول، ما يؤثر إيجابيا في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم والوذمة.

ولكن مع هذه الفوائد الكثيرة لتلك الثمرة الحلوة المذاق، هناك فئات من الناس لا يحبذ تناولهم للكرز. ينسب إلى هذه الفئات، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والحموضة العالية والقرحة. كما أن نوى الكرز الحلو تحتوي على حمض الهيدروسيانيك الضار بالجسم، لذلك لا يمكن تخزين مربى هذه الثمار لفترة طويلة.

وينصح الخبير بإعطاء هذه الثمار للأطفال من دون نوى، لكي لا يبلعوها درءا لإصابتهم بالتسمم، فحتى الكبار يبلعون هذه النوى. وهذه الثمار وخاصة الحمراء منها يمكن أن تسبب الحساسية."إزفيستيا"


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