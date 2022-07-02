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صحة

دواء فعال لعلاج الجلطة الدماغية..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:00
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يقترح علماء جامعة كالغاري الكندية، استخدام الدواء المستخدم في حالات احتشاء عضلة القلب، لعلاج الجلطة الدماغية.


وتشير مجلة The Lancet، إلى أن علماء الجامعة طوروا دواء يستخدم عادة لإزالة جلطات الدم في النوبات القلبية وهو جيد التحمل، يمكن استخدامه في علاج الجلطة الدماغية.
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وتمكن العلماء خلال الدراسات الشاملة الجارية في كندا، المكرسة لمكافحة الجلطة الدماغية، أن يثبتوا فعالية دواء Tenecteplase المستخدم في رعاية المصابين باحتشاء عضلة القلب، في علاج المصابين بالجلطة الدماغية أيضا.

وكما هو معروف يصعب حقن دواء alteplase المستخدم في علاج الجلطة الدموية في الجسم، لأنه يحتاج إلى تشغيل مضخة تسريب، ما يتطلب الكثير من الوقت قد يصل إلى ساعة كاملة. أما عقار Tenecteplase، فيمكن حقنه في جسم المريض بسهولة وبسرعة وفي أي وقت حيثما كان المريض.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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