الاظافر... اليكم بعض المعلومات المدهشة عنها

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الجسم مصدر فضول كبير، وكلما عرفنا أكثر عن خباياه زادت دهشتنا أكثر، ومن بين جميع أعضاء الجسم، قد تكون الأظافر أقل عضو يحظى بالاهتمام.وفي هذا التقرير، أورد موقع "سوبر كوريوسو" (supercurioso) الإسباني معلومات غريبة عن الأظافر.نمو الأظافر في الشتاء والصيفيكون نمو الأظافر في فصل الصيف أسرع منه في الشتاء.الأظافر والنومتؤثر قلة النوم أو جودته بشكل مباشر على نمو الأظافر، ويحدث الشيء نفسه عندما تعاني من مستويات عالية جدا من التوتر.الاختلاف في نمو أظافر اليدينمن الحقائق الغريبة الأخرى أن أظافر اليد المهيمنة تنمو بوتيرة أسرع من أظافر اليد الأخرى، وهذا ينطبق على مستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء. وتنمو أظافر اليد المهيمنة بمعدل 3.5 مليمتر شهريا، بينما تنمو أظافر اليد الأخرى بمعدل 1.6 مليمتر شهريا. كما تحتاج أظافر اليدين إلى حوالي 100 يوم لتنمو سنتيمترا واحدا، بينما تحتاج من 4 إلى 6 أشهر لتجديد نفسها تماما.أظافر القدميستغرق نمو أظافر القدمين وقتا أطول.العناية بالجُليدةينبغي الانتباه بشكل خاص للجُليدة (Cuticle) عند وضع طلاء الأظافر، لأن هذه الأنسجة الحية بحاجة إلى الأكسجين. يخنق طلاء الأظافر البشرة المحيطة بها ويتركها جافة ويُضعف الأظافر. حاولي ألا تلمسي الجُليدة عند طلاء أظافرك أو قومي بإزالته بسرعة إذا غطاها.الأظافر والأمراض الجلديةيرتبط حوالي 10% من الأمراض الجلدية بالأظافر.الأظافر لا تتعرقالظفر غير قادر على التعرق، لأنه لا يحتوي على غدد عرقية. لذلك، إذا رأيت عرقا على الأظافر فاعلم أن مصدره الجلد المحيط بها.الأظافر والشعرمن الحقائق الغريبة الأخرى عن الأظافر أنها مصنوعة من نفس المادة التي يتكون منها الشعر، وهي الكيراتين.قضم الأظافريجب أن تعلم أن عادة قضم الأظافر العصبية مرتبطة بالقلق، وهي شائعة جدا في مرحلة المراهقة. ولكن وفقا لإحدى الدراسات، فإن معظم الناس يتخلون عن هذه العادة من تلقاء أنفسهم في سن الثلاثين تقريبا."الجزيرة"