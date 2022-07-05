ماذا وراء الشعور بالنعاس خلال الصيف؟

كيف يحدث النعاس؟ وما أسباب الشعور به في النهار؟ ولماذا نشعر به مع ارتفاع درجة الحرارة؟ وما علاج النعاس المستمر؟النعاس هو الرغبة في النوم، وهو شعور يزيد عادة كلما طالت مدة بقائنا مستيقظين.هناك عدة أسباب للشعور بالنعاس تكون في عمومها مؤشرات على حاجة الجسم للراحة أو عدم حصوله على قسط كاف من النوم.النعاس الخفيف في وضعية الجلوس وعند القراءة أو مشاهدة التلفزيون.ضعف التركيز.قلة الانتباه.مشاكل في الذاكرة القصيرة الأمد.تؤدي المعاناة من هذه المشاكل في النهار إلى الأرق ليلا أو تدني جودة النوم.النوم المتقطع.الصداع في الصباح.المشي أثناء النوم.

لماذا نشعر بالنعاس مع ارتفاع درجات الحرارة؟كشف علماء الفسيولوجيا منذ فترة طويلة أن درجة حرارة الهواء المرتفعة تجعل المرء يشعر بالتعب ويرغب في أخذ قيلولة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "نوفي أوشاغ" الروسي للكاتبة إيكاترينا كوميساروف.وأوضحت الكاتبة أنه عندما يكون الجو حارا نتعرق كثيرا، فهذه هي الآلية الطبيعية للتنظيم الحراري، ويسجل الدماغ زيادة في درجة الحرارة ويبدأ تقلص شديد في قنوات العرق لامتصاص الرطوبة من الأنسجة المحيطة وإخراجها، ثم يخرج العرق على البشرة الملتهبة ويتبخر وتنخفض درجة الحرارة على الجلد.إلى جانب ذلك، يعزز الجسم الدورة الدموية تحت الجلد ويوسع الأوعية الدموية.وتبين الكاتبة أنه في عملية التنظيم الحراري هذه يفقد الجسم الرطوبة بشكل مكثف، إذ ترتبط بالعديد من الأعراض التي تظهر على الجسم، كالضعف والتعب والنعاس، كما أنه يعتبر دليلا على أن الجسم يفتقر إلى السوائل.أنت تنفق الكثير من الطاقة لتبردبحسب الكاتبة، فإن العمل القوي للغدد العرقية وتسارع الدورة الدموية ينتج عنهما استهلاك الكثير من الطاقة، مما يؤدي إلى شعور الشخص بالتعب والنعاس.انخفاض ضغط الدمذكرت الكاتبة أن الأوعية الدموية تتوسع في الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط والذي يعني -حتى لو حصل بدرجة بسيطة- أن كميات أقل من الدم تنقل إلى الدماغ، وهذا بدوره يمكن أن يسبب الدوخة والضعف والنعاس.ونبهت الكاتبة إلى أنه يمكن أن يصاحب الانخفاض المفاجئ في الضغط الإرهاق بسبب الحرارة وضربة الشمس، فإذا كنت تعاني من الدوخة والغثيان -وكل هذا تربطه بالتعرض للحرارة- فابحث بأسرع وقت عن ظل أو غرفة فيها مكيف هواء أو مكان بارد آخر، لأنك تحتاج إلى التبريد وشرب الماء.قد يكون سبب عدم النوم رغم النعاس هو الإصابة بالقلق والتوتر أو المعاناة من ضغط نفسي.الحصول على مقدار كاف من النوم.إذا كان النعاس نتيجة ضغط نفسي فإنه يجب التعامل معه واستشارة طبيب أو معالج نفسي.إذا كان النعاس نتيجة حالة أخرى مثل متلازمة تململ الساقين يجب علاجها.