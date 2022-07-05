لا تتناولوا هذه المشروبات في الطقس الحار!

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يرغب الكثير من الأشخاص في تناول كمية كبيرة من المشروبات في فصل الصيف اعتقادًا أنها تساعد على الترطيب وتحمي من الجفاف وغيرها من مشاكل الصيف.أعلن الدكتور أنطون بيرديف، خبير التغذية الروسي، أن بعض المشروبات من الأفضل عدم تناولها في الطقس الحار.ويشير الخبير في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن هناك خمسة مشروبات لا ينصح بتناولها في الطقس الحار، نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".ويؤكد الخبير على أن الطرق المعتادة التي يتبعها الكثيرون في الطقس الحار، تؤدي إلى تفاقم الحالة. لذلك من أجل الشعور بالراحة والحيوية يجب اتباع القواعد التالية:-- تجنب الماء البارديعتبر تناول الماء البارد الخيار الشائع في الطقس الحار، بيد أن المثير للدهشة، هو أن شرب الماء البارد يلحق الضرر بالجسم، لأنه يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسية والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين. كما يسبب اضطراب عمل منظومة المناعة، ما يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد وفي أسوأ الحالات التهاب في الحلق.- التقليل من القهوة والشاي الأحمركما هو معروف يحتوي هذان المشروبان على مادة الكافيين وهي مدرة جيدة للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم، الذي يؤثر في الهرمون المضاد لإدرار البول، الذي يبطئ عملية استنزاف الماء. ويتكلل كل هذا بالصداع.- تجنب العصائر والمشروبات الغازيةهذه المشروبات تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وتشكل عبئا على البنكرياس، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان، وليس في قائمة خصائصها ما يشير إلى أنها "تروي العطش". ببساطة تأثير تناول المشروبات السكرية قصير الأمد، بينما عواقبها خطيرة.