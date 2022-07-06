28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اختبار بسيط يتنبأ بقرب وفاة كبار السن
Lebanon 24
06-07-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت دراسة إلى أن كبار السن، الذين لا يستطيعون التوازن على قدم واحدة لمدة عشر ثوانٍ يكون لديهم خطر الموت بنسبة 84٪ أعلى من أولئك الذين يستطيعون ذلك، وفقا لما نشره موقع "بيغ ثينك" "Big Think".
لا يتم تقييم التوازن غالبًا أثناء الفحوصات الطبية المنتظمة لكبار السن، ولكن تشير دراسة، نُشرت مؤخرًا في الدورية البريطانية للطب الرياضي، إلى أنه يجب تضمنيه بشكل روتيني، إذ اكتشف فريق باحثين دولي أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 75 عامًا، والذين لم يتمكنوا من التوازن على قدم واحدة لمدة عشر ثوانٍ لديهم خطر وفاة أعلى بنسبة 84% من أقرانهم الذين يمكنهم أداء الاختبار بنجاح، حتى بعد تعديل مؤشر العمر والجنس وكتلة الجسم، والأمراض المصاحبة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.
Advertisement
دراسة طويلة الأمد
شارك ما يزيد قليلاً عن 1700 من البالغين البرازيليين في الدراسة كجزء من مجموعة التمارين CLINIMEX طويلة الأمد. خضع كل موضوع لفحص جسدي معياري إلى حد ما، مع إضافة اختبار توازن بدائي للغاية. طُلب من كل مشارك الوقوف حافي القدمين على منصة مسطحة وذراعيه مضمومين إلى جانبه وبصره ثابتًا متطلعًا إلى الأمام.
ثم تم منح المشاركين ثلاث محاولات لتحقيق التوازن على قدم من اختيارهم لمدة عشر ثوانٍ على الأقل. وقف طبيب أو ممرض مساعد على مقربة لتثبيت الموضوع في حالة بدء السقوط.
بعد سن الستين
بعد اجراء الاختبار، تابع الباحثون الموضوعات على مدى سبع سنوات في المتوسط. وتوصل الباحثون إلى أن قدرة الأشخاص على إكمال اختبار التوازن تتضاءل بسرعة بعد سن الستين.
في حين أن ما يقرب من 95٪ من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و55 عامًا يمكن أن يتوازنوا على ساق واحدة لمدة عشر ثوانٍ، فإن 82% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 61 و65 عامًا يمكنهم ذلك. تمكن 46% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 71 و75 عامًا من إكمال الاختبار.
متغيرات مربكة
ووجد الباحثون أنه بالنظر إلى أن كبار السن كانوا أكثر عرضة للفشل في الاختبار، فليس من المستغرب أن يكون السقوط مرتبطًا بارتفاع احتمالية الوفاة - وهو احتمال أكبر بخمس مرات تقريبًا.
ولكن عند مطابقة الأشخاص على أساس العمر واستبعاد المتغيرات المربكة مثل السمنة والمشكلات الصحية الأخرى، فإن النتيجة لا تزال قوية. تم ربط الفشل في التوازن على ساق واحدة لمدة عشر ثوانٍ بزيادة خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 84%.
اللياقة البدنية لكبار السن
سبق أن تم استخدام اختبارات جسدية أخرى مماثلة لتحديد كبار السن الأكثر عرضة لخطر الوفاة. على سبيل المثال، تُظهر الدراسات باستمرار أن كبار السن الذين يتمتعون بأكبر قدر من قوة قبضة اليد، والتي تستخدم كوسيلة لقياس القوة البدنية الكلية، يعيشون لفترة أطول ويكون لديهم خطر أقل بكثير للوفاة من كبار السن الذين يعانون من ضعف قوة قبضة اليد.
تشير النتائج مجتمعة إلى أن اللياقة البدنية الفائقة في كبار السن تقدم فوائد تتجاوز مجرد صحة القلب والتمثيل الغذائي المُحسن، ويمكن أن تكون هناك فوائد بيولوجية أخرى.
خطر السقوط والتعثر
إن التفسير الآخر، الذي قدمه الباحثون حول التفاوت في مخاطر الموت هو أن الأفراد الذين يتمتعون بتوازن أفضل ربما يكونون أقل عرضة للسقوط. وأشار الباحثون إلى أن "كل عام يموت ما يقدر بنحو 684000 فرد من بسبب التعرض للسقوط على مستوى العالم. وحتى إذا لم يؤد السقوط مباشرة إلى الوفاة، فمن المؤكد أنه يمكن أن يؤدي إلى إعاقة جسدية أو معرفية، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من متوسط العمر المتوقع.
ممارسة روتينية
لاحظ الباحثون أن اختبار التوازن كان "آمنًا بشكل ملحوظ وحظي باستقبال جيد من قبل المشاركين، والأهم من ذلك أنه بسيط بحيث يمكن إدراجه في الممارسات الطبية الروتينية لأنه لا يستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين لتطبيقه كجزء من الفحوصات البدنية المنتظمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"
Lebanon 24
لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"
15:07 | 2022-07-05
05/07/2022 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟
14:05 | 2022-07-05
05/07/2022 02:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
14:32 | 2022-07-05
05/07/2022 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟
Lebanon 24
أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟
15:29 | 2022-07-05
05/07/2022 03:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلٌ وسط الطريق.. جريمة تضرب عرسال!
Lebanon 24
قتلٌ وسط الطريق.. جريمة تضرب عرسال!
15:25 | 2022-07-05
05/07/2022 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2022-07-06
الى ماذا يؤدي المشي بدون حذاء؟
10:00 | 2022-07-06
مكيفات الهواء في المنازل... قد تكون اخطر مما تتصور
08:30 | 2022-07-06
9 أشخاص توفوا سريعاً... ما سبب الأضرار الدماغية بعد الإصابة بـ"كورونا"؟
07:00 | 2022-07-06
الشعور بالتعب بعد الأكل... ما هي الاسباب؟
05:00 | 2022-07-06
دراسة تحذر من تناول الحليب.. يزيد فرص الإصابة بهذا المرض
23:00 | 2022-07-05
فاكهة بحجم صغير وفوائد صحية جمة
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
06/07/2022 19:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
06/07/2022 19:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
06/07/2022 19:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact