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صحة
الى ماذا يؤدي المشي بدون حذاء؟
Lebanon 24
06-07-2022
|
12:00
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أعلن الدكتور سيرغي أليكسوتوف، أخصائي طب وجراحة العظام، أن بعض الناس يحبون المشي حفاة في الصيف حتى في المدن. فما خطورة ذلك؟
ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الطقس الدافئ يجعل البعض يرغبون بالمشي حفاة في الحدائق أو على ضفاف النهر. ولكن من الناحية الفسيولوجية أفضل مكان في مثل هذه الحالة هو المشي على سطح غير مستو - الحصى أو الرمل أو العشب.
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ويقول، "بالنسبة للمشي حافي القدمين في الشوارع، فمخاطره كثيرة، لأن السير على سطح مستو، يعني أن القدم تتسطح بصورة متساوية وهذا من الناحية الفسيولوجية غير صحيح. لأن مهمة القدم هي امتصاص الصدمات. لذلك من الأفضل المشي على أسطح رملية أو مغطاة بالحصى أو الأعشاب".
ويضيف، أن ارتفاع درجة حرارة السطح والسطح المستوي تماما يمكن أن يؤدي إلى تسطح القدم.
ويقول، "قد يكون السطح الحار والسطح المسطح من عوامل خطر تسطح القدم. لأنه تحت تأثير درجات الحرارة العالية تتمدد العضلات والأربطة، ما يساعد على تسطح القدم".
ويشير الأخصائي، إلى أن المشي حافي القدمين يعرض الجلد إلى إصابات مختلفة والتعرض للفطريات.
ويقول، "من عوامل الخطر الأخرى- إصابات الجلد التي قد تحصل بسبب قطعة زجاج أو حجر أو سطح خشن، التي تصبح مكانا لدخول البكتيريا والفطريات"."نوفوستي"
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