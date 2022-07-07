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صحة

متحورات جديدة من كورونا ستظهر قريبا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-07-2022 | 07:00
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أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن ازدياد التغيرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد.

ويشير مياسنيكوف في صفحته بشبكة "Telegram" إلى ارتفاع عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" في مناطق مختلفة من العالم، وأن "المتغرات الفرعية لمتحور "أوميكرون" ВА.4 و ВА.5 أصبحت مهيمنة في العالم وتنتشر بسرعة".
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ويضيف، أن التطعيم السابق والأجسام المضادة التي نشأت نتيجة الإصابة سابقا بمرض "كوفيد-19" عمليا لا توقف انتشار ВА.4 و ВА.5، ولكن مسار الإصابة بها خفيف كما في حالة الإصابة بمتحور "أوميكرون" وحالة نزلات البرد.

ويقول، "ولكن في نفس الوقت، قد تصاب الفئات المعرضة للخطر (كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة)، بشكل حاد من "كوفيد-19"." فيستي. رو"


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