30
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
متحورات جديدة من كورونا ستظهر قريبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
07-07-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن ازدياد التغيرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد.
ويشير مياسنيكوف في صفحته بشبكة "Telegram" إلى ارتفاع عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" في مناطق مختلفة من العالم، وأن "المتغرات الفرعية لمتحور "أوميكرون" ВА.4 و ВА.5 أصبحت مهيمنة في العالم وتنتشر بسرعة".
Advertisement
ويضيف، أن التطعيم السابق والأجسام المضادة التي نشأت نتيجة الإصابة سابقا بمرض "كوفيد-19" عمليا لا توقف انتشار ВА.4 و ВА.5، ولكن مسار الإصابة بها خفيف كما في حالة الإصابة بمتحور "أوميكرون" وحالة نزلات البرد.
ويقول، "ولكن في نفس الوقت، قد تصاب الفئات المعرضة للخطر (كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة)، بشكل حاد من "كوفيد-19"." فيستي. رو"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2022-07-07
07/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح
Lebanon 24
لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح
22:41 | 2022-07-06
06/07/2022 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية من كهرباء لبنان لمناسبة عيد الاضحى.. هذا ما سيجري عند الثانية من بعد الظهر
Lebanon 24
هدية من كهرباء لبنان لمناسبة عيد الاضحى.. هذا ما سيجري عند الثانية من بعد الظهر
02:35 | 2022-07-07
07/07/2022 02:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-07-06
06/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-07-06
06/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2022-07-07
الجوع يثير هرمونات الغضب.. اليكم آخر الدراسات
06:00 | 2022-07-07
دراسة جديدة تُحذّر.. تكرار الإصابة بـ"كورونا" قد يؤدي للوفاة!
05:00 | 2022-07-07
قلة النوم قد تؤدي إلى الاكتئاب لدى المراهقين
03:00 | 2022-07-07
دراسة: إطعام الرضع المبكر يقلل من خطر إصابتهم مستقبلا بحساسية الغذاء
02:00 | 2022-07-07
لإنقاص الوزن.. هذه أفضل 6 ثنائيات لذيذة لوجبة الفطور
00:12 | 2022-07-07
دراسة جديدة تحذر.. تكرار الإصابة بكورونا قد يؤدي للوفاة
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
07/07/2022 16:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
07/07/2022 16:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
07/07/2022 16:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact