5 أطعمة للوقاية من أمراض الكلى



الأناناس



يتميز الأناناس بانخفاض مستوى البوتاسيوم، ما يجعله خيارا آمنا عند المعاناة من أمراض الكلى. ويساعد أيضاً في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين التمثيل الغذائي والمساعدة في تجديد الخلايا.

Advertisement يحتوي الأناناس على إنزيم طبيعي يعرف باسم البروميلين يساعد في تقليل الألم والالتهابات. ويعد الأناناس مصدراً جيداً للألياف والمنغنيز وفيتامين سي.

الفلفل الملون



الفلفل الملون منخفض البوتاسيوم أيضاًَ، ما يناسب مرضى الكلى، وهو أيضاَ مصدر لفيتامين سي، وغني بفيتامين أ الذي يساعد في تعزيز المناعة.

الفراولة فيما يلي أطعمة ثبت أنها تساعد في الوقاية من أمراض الكلى بشكل طبيعي، وفق صحيفة تايمز أوف أنديا.الأناناسيتميز الأناناس بانخفاض مستوى البوتاسيوم، ما يجعله خيارا آمنا عند المعاناة من أمراض الكلى. ويساعد أيضاً في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين التمثيل الغذائي والمساعدة في تجديد الخلايا.يحتوي الأناناس على إنزيم طبيعي يعرف باسم البروميلين يساعد في تقليل الألم والالتهابات. ويعد الأناناس مصدراً جيداً للألياف والمنغنيز وفيتامين سي.الفلفل الملونالفلفل الملون منخفض البوتاسيوم أيضاًَ، ما يناسب مرضى الكلى، وهو أيضاَ مصدر لفيتامين سي، وغني بفيتامين أ الذي يساعد في تعزيز المناعة.الفراولة



الفطر تتميز الفراولة بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، والمنغنيز، والألياف، إلى جانب انخفاض البوتاسيوم فيها، ما يساعد في الوقاية من أمراض الكلى بشكل طبيعي.الفطر

الفطر غني بالمعادن، وفيتامينات ب، والنحاس، والمنغنيز، والسيلينيوم، وبالألياف، والبروتينات، إلى جانب انخفاض البوتاسيوم ما يجعله مثالياً لمنع الإصابة بأمراض الكلى.

الملفوف

غني بالمواد الكيميائية النباتية، والألياف الغذائية وفيتامينا ك، وسي، وبـ، إضافة إلى قلة البوتاسيوم، والفوسفور، والصوديوم، فيه ما يجعله مناسباً لمرضى الكلى.