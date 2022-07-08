عادة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى "العمى الدائم"!

من الغلوكوما إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر، هناك الكثير من أمراض العيون التي قد تحرمك من نعمة البصر.



والأسوأ من ذلك، يحذر أحد الخبراء من أن ممارسة معينة قد تشكل خطرا كبيرا على الرؤية من خلال زيادة مخاطر الإصابة بهذه الحالات.

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وهذا الضرر لا يشمل فقط السجائر التقليدية، بل يمكن أيضا للسجائر الإلكترونية أن تكون ضارة، لذا فإن فكرة التخلي عن الأولى وتعويضها بالثانية لن يحمي عينيك.



وأضافت بول: "تدخين التبغ معروف وثبت أن له العديد من الآثار السلبية على الجسم، بما في ذلك البصر. ومن منظور قصير المدى، يمكن أن يتسبب دخان التبغ أيضا في متلازمة جفاف العين، ما يؤدي إلى تهيج العين وألمها".



وعندما يتعلق الأمر بالمخاطر طويلة المدى، وهنا يأتي دور "فقدان البصر الدائم".



وأضاف الخبير: "يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر الدائم، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء".



والدخان الإلكتروني ليس أفضل لأنه يسبب الإجهاد التأكسدي للعينين. وأوضحت سوجاتا بول، رئيسة قسم الخدمات المهنية السريرية وأخصائية بصريات العدسات اللاصقة في Lenstore، الآثار "التي غالبا ما تُنسى" للتدخين على العينين.وهذا الضرر لا يشمل فقط السجائر التقليدية، بل يمكن أيضا للسجائر الإلكترونية أن تكون ضارة، لذا فإن فكرة التخلي عن الأولى وتعويضها بالثانية لن يحمي عينيك.وأضافت بول: "تدخين التبغ معروف وثبت أن له العديد من الآثار السلبية على الجسم، بما في ذلك البصر. ومن منظور قصير المدى، يمكن أن يتسبب دخان التبغ أيضا في متلازمة جفاف العين، ما يؤدي إلى تهيج العين وألمها".وعندما يتعلق الأمر بالمخاطر طويلة المدى، وهنا يأتي دور "فقدان البصر الدائم".وأضاف الخبير: "يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر الدائم، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء".والدخان الإلكتروني ليس أفضل لأنه يسبب الإجهاد التأكسدي للعينين.