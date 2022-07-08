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صحة
بعض الأطعمة ينصح عدم تناولها على الطائرة... ما هي؟
Lebanon 24
08-07-2022
|
10:00
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تنصح الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، بعدم تناول أطعمة حادة المذاق ودهنية وبقول ومشروبات سكرية وغازية محلاة، خلال الرحلة الجوية.
وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات تسبب انتفاخ البطن ومشكلات في الجهاز الهضمي في ظروف انخفاض الضغط الجوي. كما لا ينصح بإضافة الملح إلى الطعام في الطائرة، لأن حساسية مستقبلات التذوق تنخفض في ظروف انخفاض الضغط الجوي على ارتفاع 10 آلاف متر.
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وتضيف، أن زيادة الجفاف على متن الطائرة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، وبالتالي إلى الإرهاق والصداع. لذلك تنصح بشرب المزيد من الماء النقي، وتناول الخضار والفواكه الطازجة، والوقوف والمشي لتحسين التدفق الليمفاوي والدم وتجنب تجلط الدم."إزفيستيا"
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