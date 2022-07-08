الخيار... هكذا يمكن الاستفادة منه

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أعلنت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، أن الخيار هو أحد أنواع الخضروات الشائعة. فما هي فوائده وبأي شكل من الأفضل تناوله.وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن أهم خصائص الخيار هي احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.وتضيف، يمكن أن يساعد شرب عصير الخيار الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، على تخفيضه.وتقول، "نخلط عصير الخيار مع ماء معدني بنسبة 50 بالمئة ونضيف للمشروب النعناع والبرتقال، لنحصل على مشروب منعش، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم والشعور بالتحسن في الطقس الحار".وتضيف، ولكن الخضروات التي تباع في المتاجر تحتوي أحيانا على مواد ضارة أيضا، لذلك من الأفضل تقشير الخيار الذي يباع في الأسواق.وتقول، "لأن القشرة هي المكان الذي تتراكم فيه النترات والمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب الأسمدة، لذلك عند تقشير الخيار نحصل على منتج أنظف وعالي الجودة".وتحذر الخبيرة من الإفراط بتناول الخيار المخمر وخاصة في الليل. لأن الصوديوم الموجود فيه يمكن أن يؤدي إلى حبس السوائل في الجسم، ما يسبب التورم وارتفاع الضغط.وتشير الخبيرة، إلى أن الفائدة الصحية القصوى للخيار، يمكن أن نحصل عليها من الخيار الطازج المزروع من دون استخدام المواد الكيميائية.وتقول، "الخيار الأكثر فائدة، هو الخيار الطازج الذي نزرعه بنفسنا، لأننا نعرف بخلو الأسمدة التي نستخدمها في زراعته من المواد الكيميائية، كما نتحكم بعملية السقي، التي تعتمد عليها مكونات الخيار من العناصر المعدنية"."نوفوستي"