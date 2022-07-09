في حال ظهور هذه العلامات.. توقفوا فوراً عن اتباع الرجيم!

الكثير من الأشخاص يعتمدون على الحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد ولكن ممارستها لفترات زمنية طويلة تعد من الأمور المملة وغير صحية، ومن الضروري التنبه لبعض العلامات والإشارات التي تظهر على الجسم وتحثك على ضرورة التوقف عن اتباع هذه الحميات فوراً، ومنها:

- ثبات الوزن: إن ثبات الوزن لمدة 14 يوماً رغم الحمية الغذائية والسعرات الحرارية القليلة يعد علامة على عدم استجابة جسمك للحمية التي تتبعها، ولذا يجب التوقف عنها فوراً.

- الشعور الدائم بالجوع: هل تعلم أن استمرار شعورك بالجوع يعد علامة على وجود مشكلة في حرق الدهون بالجسم، وهذا الأمر يعني اكتساب الوزن مرة أخرى في حالة توقف الرجيم.

- الشعور بتقلبات مزاجية: يمر بعض الأشخاص خلال الريجيم بحالة نفسية سيئة فهذا يعد علامة على عدم أخذ الجسم ما يحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية والمهمة له، ولذا يجب التوقف فورا عن الحمية.

- التعب والضعف: إن الشعور بالتعب العام والضعف خلال تطبيق الحمية الغذائية يعني أن جسمك يعاني من فقدان العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، ولذا يجب التوقف عنها.

- برودة الجسم: إذا كنت تعاني من برودة الجسم بشكل دائم خلال عملية إنقاص الوزن فهذا يعني أنك تعاني من مشكلة في الدورة الدموية، أو نقص في نسبة السكر بالدم، ولذا يجب التوقف على الفور من هذه الحمية.

(لها)