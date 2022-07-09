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صحة
بعض الأطعمة قد تسرّع الشيخوخة... ما هي؟
Lebanon 24
09-07-2022
|
10:00
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قالت الطبيبة وإخصائية التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا، إن الشيخوخة هي عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن إبطاؤها، بما في ذلك عن طريق التغذية السليمة.
وأشارت الطبيبة إلى أن قائمة المواد الغذائية التي يجب تجنبها تضم بالدرجة الأولى الحلويات والكربوهيدرات السريعة الأخرى، إذ أنها تدخل بسرعة إلى الدم وتسبب طفرات في مستويات الأنسولين، مما يؤثر سلبا على الجسم. وأضافت أن الأطعمة المالحة والكحول تساهم أيضا في إسراع الشيخوخة، لأنها تسبب الانتفاخ.
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وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للحفاظ على الشباب طبخ الطعام في المنزل في كثير من الأحيان، لأن الطعام في المطاعم غالبا ما يكون أكثر ملوحة لتحسين المذاق.
وتوصلت الطبيبة إلى استنتاج مفاده أن "اتباع النظام الغذائي السليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل وقف الشيخوخة"." نوفوستي"
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