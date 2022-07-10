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صحة
القاتل الأبيض.. إضافة يومية قد "تقصر العمر"
Lebanon 24
10-07-2022
|
05:00
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يعتقد البعض أن إضافة القليل من الملح على الوجبة قد يبدو إجراء غير ضار، إلا أن دراسة جديدة أكدت أن الإقدام على هذا الفعل، يقضي على متوسط عامين من الحياة للرجال وسنة ونصف بالنسبة للنساء.
ووجدت الأبحاث التي أجريت على 500000 بريطاني في منتصف العمر أن أولئك الذين يضيفون ملحا إلى الطعام كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 28 بالمئة قبل سن 75.
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وكشفت الدراسة أنه في سن الخمسين، تفقد النساء اللائي يضيفن الملح دائما ما متوسطه 1.5 سنة من العمر، بينما يتوقع الرجال أن يموتوا قبل 2.23 سنة.
وقال البروفيسور لو تشي، من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورلينز بالولايات المتحدة: "حسب علمي ، فإن دراستنا هي الأولى لتقييم العلاقة بين إضافة الملح إلى الأطعمة والموت المبكر".
وأضاف: "التخفيض البسيط في تناول الصوديوم، عن طريق إضافة القليل من الملح أو عدم إضافة الملح إلى الطعام على المائدة، من المرجح أن يؤدي إلى فوائد صحية كبيرة، لا سيما عندما يتم تحقيقه لدى عموم السكان".
ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى رفع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ويوصى بعدم تناول البالغين أكثر من 6 غرام من الملح أو 2.4 غرام من الصوديوم يوميا، أي حوالي ملعقة صغيرة واحدة.
وحلل الباحثون بيانات 501379 شخصا شاركوا في الدراسة، تمت متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط.
ووجدوا أن الخطر قد انخفض بشكل طفيف لدى الأشخاص الذين تناولوا أعلى كميات من الفاكهة والخضروات، ولكن ليس بما يكفي ليكون ذا دلالة إحصائية.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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