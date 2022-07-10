ما فوائد تناول المعكرونة؟

أكد خبير التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ، أن المعكرونة كمنتج غذائي لها عدد من الفوائد الصحية.

وأوضح غينزبورغ أنه بفضل بروتين القمح الموجود في المعكرونة، يشعر الجسم بالامتلاء لفترة طويلة ويغادر الشخص دون وجبات خفيفة إضافية، ولا يشعر بالرغبة في تناول شيء حلو - وهذا يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم.

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وشدد خبير التغذية أن المعكرونة المصنوعة من القمح القاسي والمطبوخة "أل دينت" لها هذه الخاصية.