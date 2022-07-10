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صحة

ما فوائد تناول المعكرونة؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:00
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أكد خبير التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ، أن المعكرونة كمنتج غذائي لها عدد من الفوائد الصحية.
وأوضح غينزبورغ أنه بفضل بروتين القمح الموجود في المعكرونة، يشعر الجسم بالامتلاء لفترة طويلة ويغادر الشخص دون وجبات خفيفة إضافية، ولا يشعر بالرغبة في تناول شيء حلو - وهذا يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم.
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وشدد خبير التغذية أن المعكرونة المصنوعة من القمح القاسي والمطبوخة "أل دينت" لها هذه الخاصية.
 
وتابع "االغلوتين في المعكرونة هو بروتين يبطئ امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم، أي يقلل من معدل امتصاص السكر، وهو أعلى مستوى له في الدم".
 
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