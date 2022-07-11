Advertisement

صحة

تعرف على مخاطر الإفراط في تناول فيتامين د

Lebanon 24
11-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-970215-637931233214534059.png
Doc-P-970215-637931233214534059.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الأطباء تحذيرا مفاده أن تناول جرعة زائدة من فيتامين (د)، خطير للغاية.


وخلال انتشار فيروس كورونا كثرت الدراسات التي أكدت على أهمية تناول فيتامين د، إلا أن الإفراط بتناوله، والتسمم الناتج عنه، آخذ في الازدياد، الأمر الذي يجب ألا يستخف به أبدا.
Advertisement

وفي أحدث حالة، وصف الأطباء رجلاً في منتصف العمر في المملكة المتحدة نُقل إلى المستشفى بعد أن ذهب إلى طبيبه بسبب القيء المتكرر والغثيان وتشنجات الساق وطنين الأذن وآلام البطن وجفاف الفم وزيادة العطش والإسهال.
ومن الواضح أن الأعراض بدأت بعد حوالي شهر من بدء الرجل نظاما مكثفًا من الفيتامينات بناء على نصيحة معالج غذائي.

وكان الرجل يبحث عن علاج إضافي بعد أن عانى سابقا من مشاكل صحية متعددة بما في ذلك السل وتراكم السوائل في المخ والتهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب السحايا الجرثومي وأورام الأذن الداخلية.

وكشفت فحوصات الدم التي أجراها طبيب الرجل أنه يعاني من مستويات عالية من الكالسيوم، والمعروفة باسم فرط كالسيوم الدم، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لجرعة زائدة من فيتامين د، الذي ارتفع بدوره بنسبة سبع مرات أكثر من النسبة المسموحة.

وكشفت الاختبارات أيضا أن كليتيه لا تعمل بشكل صحيح.
وخلص الباحثون إلى أن "تقرير الحالة هذا يسلط الضوء على السمية المحتملة للمكملات التي تعتبر آمنة إلى حد كبير حتى يتم تناولها بكميات غير آمنة".

وكتب الباحثون أنه يمكن عادة الحصول على كميات فيتامين د الموصى بها من خلال تناول نظام غذائي متنوع وأيضا من خلال التعرض لأشعة الشمس.

ويمكن أن تشمل الأعراض النعاس والقيء والإمساك والقرحة الهضمية وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وأمراض العين الالتهابية وتيبس المفاصل ومشاكل الكلى.

ويدعو الباحثون إلى مزيد من الوعي والتنظيم في استخدام المكملات التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، ويمكن أن تسبب الكثير من الضرر إذا تم تناولها بشكل غير صحيح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:00 | 2022-07-11
05:00 | 2022-07-11
02:30 | 2022-07-11
23:00 | 2022-07-10
16:00 | 2022-07-10
14:00 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website