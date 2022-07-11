مرض السرطان... لقاح جديد يساعد على التخلص منه

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يقول الباحثون إن لقاحا مخصصا للسرطان يستخدم تقنية مشابهة للقاح كورونا قد سجل نتائج مبكرة "مفعمة بالأمل حقا"، وذلك وفقا لصحيفة الإندبندنت (Independent) البريطانية.وقد أعطي اللقاح لـ8 مرضى بسرطان الرأس والعنق في مركز "كلاتربريدج" (Clatterbridge) للسرطان التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بعد أن تلقوا العلاج القياسي. ولم ينتكس أي من المرضى بعد عدة أشهر.في المقابل، حدثت عودة للسرطان لدى مريضَين في مجموعة المراقبة لم يتلقيا اللقاح.تفاؤل بالنتائج ولكن بحذرووفق تقرير للكاتب صموئيل لوفيت في الصحيفة البريطانية، يقول البروفيسور كريستيان أوتينماير -وهو استشاري الأورام الطبية ومدير الأبحاث السريرية في مركز "كلاتربريدج"- لشبكة "سكاي نيوز" (Sky News) إنه "متفائل بحذر" بشأن النتائج.وتابع "أنا متفائل حقا.. متحمس جدا حيال ذلك. تشير جميع البيانات إلى الاتجاه الصحيح".وصنع اللقاح -الذي يحمل الاسم الرمزي "تي جي 4050" (TG4050)- من قبل شركة "ترانزجين" (Transgene) الفرنسية باستخدام تقنية مماثلة أنتجت لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca) المضاد لكوفيد-19.ما هي تقنية لقاح أسترازينيكا-أكسفورد التي استخدمها لقاح السرطان الجديد؟لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) طوره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. والتقنية التي يستخدمها هي "النواقل الفيروسية" (Viral vector)، وفيها يستخدم فيروس آخر أقل ضراوة، يجري تحويله ليضاف إلى جزء من فيروس كورونا، ويتم إدخال الفيروس المعدل إلى خلايا الأفراد، التي تقوم بإنتاج بروتين نموذجي لـ"سارس كوف 2″، وهو ما من شأنه دفع أنظمتهم المناعية إلى التعرف عليه.ويستخدم لقاح أسترازينيكا-أكسفورد "فيروسا غدانيا" (Adenoviruses) كناقل فيروسي، في تقنية تشبه اللقاح الروسي.كيف يتم تصميم لقاح السرطان الجديد؟اللقاح يتم تصميمه بشكل خاص لكل مريض وفقا للحمض النووي الموجود في السرطان لديه.كيف يعمل لقاح السرطان الجديد؟بعد حقن اللقاح، يطلب من الجسم إنتاج بروتينات مماثلة لتلك الموجودة على سطح الأورام، مما يؤدي إلى استجابة مناعية.ومن الناحية النظرية، تدمر أي خلايا سرطانية تظهر نفس البروتينات السطحية المتبقية في مجرى الدم بعد الجراحة بواسطة الخلايا التائية، مما يمنع السرطان من اكتساب موطئ قدم.ويقول البروفيسور أوتينماير لشبكة "سكاي نيوز" "يمكن لجهاز المناعة رؤية الأشياء التي لا يمكننا رؤيتها في عمليات المسح.. إنه أذكى بكثير من البشر".خريطة مرضى السرطان عالميا يعتبر مرض السرطان ثاني أكثر أسباب الوفيات عالميا إذ يتسبب بوفاة واحدة من كل 6، وأودى بحياة 10 ملايين شخص عام 2020. 08.02.2022، للاستعمال الداخلي فقط30 منطقةوهناك أكثر من 30 منطقة في الرأس والعنق يمكن أن يتطور فيها السرطان، بما في ذلك الفم والحلق. وهذه الأنواع من مرض السرطان لديها فرصة كبيرة للانتكاس وعودة الورم.والأطباء متفائلون بشأن اللقاح لأنه خاص بسرطان كل مريض. ويقول كبير المسؤولين الطبيين في "ترانزجين" الدكتور مود برانديلي، إنه يوفر للمرضى "أملا جديدا" في السباق لعلاج السرطان.ومع ذلك، فإن الدكتورة خوانيتا لوبيز الباحثة السريرية في معهد أبحاث السرطان، حذرت من أن إستراتيجية التطعيم "الشخصية للغاية" تستغرق وقتا طويلا ومعقدا، وتستغرق حوالي 4 أسابيع لإنتاج لقاح لمريض واحد فقط، كما أنها مكلفة للغاية، كما تقول."الجزيرة"