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صحة

لصحة القلب.. كم ساعة من النوم نحتاجها في اليوم؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 02:00
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يقول الخبراء إن نوعية النوم تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، لكن السؤال المهم هنا "كم هي الساعات المطلوبة لذلك؟"

بحسب موقع (verywellhealth) المتخصص في الشؤون الصحية، فقد أضافت جمعية القلب الأميركية النوم إلى قائمة العوامل التي تؤثر في مستوى صحة القلب، وحددت عدد ساعات النوم المناسبة.
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وذكرت دراسة نشرت في دورية تابعة لهذه الجمعية أن النوم يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة القلب، وأوصى الباحثون الفئات العمرية المختلفة بعدد ساعات النوم المناسبة لها لتجنب العواقب الوخيمة، وكانت على النحو التالي:

الأطفال ما بين 0- عام واحد: 16 ساعة.

الأطفال ما بين 1- 2: 11- 14 ساعة.

الأطفال ما بين 3- 5 سنوات: 10- 13 ساعة.

الأطفال ما بين 6 - 12: 9- 12 ساعة.

الأشخاص ما بين 13-  18عاما: 8- 10 ساعات.

الأشخاص التي تزيد عمرها عن 19 عاما: 7- 9 ساعات.

وراجعت الدراسة السجلات الصحية لأكثر من 23 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 2- 79 عاما، وقارنوا بين متوسط عدد ساعات نوم هؤلاء وتوصيات الأكاديمية الأميركية لصحة النوم.

ولاحظ الباحثون أن وجود ارتباط بين ساعات النوم الكافية وصحة القلب، التي تتأثر أيضا بسلوكيات أخرى مثل النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني.

 
وقال الباحث المشارك في الدراسة، دونالد لويد جونز، إن المعدل المناسب كان في النوم ما بين 7- 9 ساعات بالنسبة إلى البالغين.

وأضاف أنه في حال تجاوز المرء هذه الساعات فلن يكون الأمر مفيدا له.
 
(اليوم السابع)
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