ماذا يجب أن تحتوي صيدلية المنزل؟

Advertisement

عادة ما يتعرض احد افراد الاسرة الى وعكة صحية بين الحين والاخر والتي تتطلب اجراء اسعافات أولية سريعة بالوسائل العلاجية المنزلية المتاحة والتي تغنيك من الذهاب الى الطبيب او الى المركز الصحي بوجود الحد الأدنى من الأدوية والاسعافات الأولية في منزلك. لذا أصبح من الضرورة أن يضم كل منزل صيدلية منزلية صغيرة تحتوي على أهم الأدوية والأدوات التي تستخدم دون الحاجة الى وصفة طبية، كما وجود الصيدلية المنزلية يسهل على ربة المنزل الوصول الى الادوية ومعرفة مكانها والحفاظ على صحة اطفالنا من العبث بها. كما ننبه الى ضرورة التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية تلك الادوية باستمرار.حتى وإن كان لا يوجد متسع إلّا لشئ واحد إذا لا بد وأن يكون هذا الشئ هو مسكن الألم. العديد من المشاكل الصحية والإصابات المختلفة تسبب الألم لذا ستجد نفسك تحتاجها عدة مرات في العام. أسيتامينوفين (بانادول) هو الدواء الأساسي والأكثر استعمالا كمسكن للألم. يتفاعل مع عدد قليل من الأدوية والأطعمة وآثاره الجانبية تكاد تكون معدومة كما أنه آمن بشكل عام لاستخدام معظم الأشخاص. تأكد من تناول الجرعة المسموح بها فقط فاستعمالها بشكل مبالغ به من الممكن أن يكون ساما للكبد. من الخيارات الأخرى لمسكنات الألم الأدوية المقاومة للالتهابات مثل أيبوبروفيين (بروفين) أو نابروكسين (نوبين) بحيث تعالج هذه الأدوية الألم وتقلل من الإلتهابات أيضا.تؤثر الأطعمة الدهنية والحارة وتناول الطعام بكثرة أو بسرعة على الهضم لهذا السبب ننصحك بالإحتفاظ بعلبة مالوكس لهذه الحالات. على كل حال أية أعراض تظهر بشكل دوري وبغض النظر عن نوع الطعام الذي تتناوله كحرقة المعدة، الإنتفاخ أو ألم في المعدة تحتاج إلى استشارة طبية. قد يكون عسر الهضم إحدى أعراض عدد من الأمراض الأخرى.نوبات السعال الليلية الغير مسيطر عليها مزعجة لكل أفراد المنزل لذا لا بد من الإحتفاظ بالأدوية المهدئة للسعال مثل الروبيتوسسين أو ديكستروميثورفان. تأكد أن المصاب بالسعال لا يعاني من أعراض تحذيرية أخرى. إذا كان المصاب بالسعال يعاني من قصور في التنفس، طفل صغير أو يعاني من الحمى فإن أفضل حل هو اللجوء إلى المساعدة الطبية فورا.إذا كنت تعاني من الإسهال فإن آخر ما تحتاج إليه هو الذهاب إلى الصيدلية في منتصف الليل لشراء الدواء. مسببات الإسهال متعددة منها: فيروسي، التسمم الغذائي، عدم تحمل نوع من الطعام، المضادات الحيوية. احرص على تواجد الأدوية المعالجة للإسهال في صيدلية منزلك مثل إيموديوم، كاوبيكتات ولوموتيل فكلها تساعد في السيطرة على الإسهال. من المهم استشارة الطبيب فبعض أنواع الأدوية المعالجة للإسهال لا يجب إستعمالها في بعض الحالات.من الشائع جدا حدوث الإصابات داخل المنزل لذا من المهم وجود بعض أدوات الإسعافات الأولية للإعتناء بالجرح أو تنظيف الخدش فورا. معظم خبراء الجروح ينصحون باستخدام الصابون والماء أو المحلول الملحي (ملح بتركيز 0.9% في الماء) لتنظيف الجروح عوضا عن استعمال المحاليل المعقمة. تتوفر القوارير البلاستيكية المعقمة والمحتوية على الماء أو المحلول الملحي في الصيدليات. بعد تنظيف الجرح قم بتغطيته باستخدام شاش طبي معقم. يمكنك استخدام الكريمات المحتوية على المضادات الحيوية فقط عندما تظهر علامات احمرار أو ترشيح سوائل ويجب مراجعة الطبيب إن لم يبدأ الجرح في الإلتئام خلال أيام عديدة. أما في حالة الجروح العقيمة فيجب مراجعة الطبيب فورا فقد تحتاج إلى غرز.يعتبر الجلد من الأعضاء الحساسة في الجسم وله وظيفة تحمي الجسم من المؤثرات الخارجية مما يجعله أكثر عرضة للإتصال المباشر مع المواد الكيميائية، النباتات أو غيرها من المواد التي تؤدي إلى الحساسية والحكة. لهذه الأسباب يجب أن يتواجد كريم مهدئ مثل الأنواع التي تحتوي على الكورتيزون بحيث تعطي شعور مهدئ مباشرة وتوقف الحكة التي تجعل الطفح الجلدي والحساسية أسوأ. استخدم كمية قليلة من الكريم ويجب عليك زيارة الطبيب إن أصبح الطفح بلون أحمر فاقع، منتفخ أو ملتهب. إذا أصبت بالطفح، صعوبة في التنفس، الصفير، التهاب في الحلق بعد تناول دواء جديد يجب عليك الإتصال بالطبيب فورا فمن الممكن أن تكون هذه أعراض حساسية ناتجة عن الدواء المتناول والذي من الممكن أن يسبب في بعض الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.حتى وإن كنت لا تصاب بحمى القش إلا أنه يجب أخذ الحيطة في حالة إصابة أي شخص آخر بها (زائر مثلا) لذا ننصح وجود علبة من مضاد الهيستامين. الأدوية المضادة للهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم تساعد أيضا في علاج آثار لدغ الحشرات بشكل أفضل من الكريمات. إذا كنت تعمل أو ستخرج من البيت لأي سبب استخدم مضادات الهيستامين التي لا تسبب النعاس مثل فيكسوفينادين أو لوراتادين. أما إذا كنت تحتاج للنوم فيمكنك تناول الأنواع التي تسبب النعاس مثل ديافينهايدرامين بحيث تساعدك على النوم وتقلل من الحكة أو حمى القش.