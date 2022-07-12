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صحة

للتخلص السريع من الصداع... إليك هذه الطرق

Lebanon 24
12-07-2022 | 08:00
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من الشائع جدا إصابتنا بالصداع. الخبر الجيد هو أنه يمكننا القيام بالعديد من الأمور السهلة للتخفيف من الألم دون الحاجة لزيارة الطبيب أو الصيدلية. قم بتجربة هذه الإرشادات للشعور بتحسن سريع.

الجأ للبارد أو الساخن
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إذا كنت تعاني من صداع الشقيقة ضع قطع باردة على جبينك. مكعبات من الثلج ملفوفة ببشكير، كيس من البازيلاء المجمد أو حتى حمام ماء بارد قد يخفف من الألم. اضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ثم خذ راحة لمدة 15 دقيقة.

إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع ضمادة ساخنة على رقبتك أو خلف رأسك. أما إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية ضع قطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة وقد يساعدك الحصول على حمام ماء ساخن.

فكي عقدة شعرك – حرفيا
إذا كانت عقدة شعرك مشدودة جدا قد تسبب لك الصداع. هذه التأثيرات الخارجية المسببة للصداع قد تحدث نتيجة لارتداء القبعة، عصبة الرأس أو حتى نظارات السباحة الضيقة جدا. بينت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يفردن شعرهن لاحظن أنهن تخلصن من الصداع.

عانق العتمة!
الإضاءة الساطعة والوامضة حتى الخارجة من شاشة الكمبيوتر قد تسبب صداع الشقيقة. إذا كنت تتعرض لهذا عليك استعمال البرادي المعتمة خلال النهار. ارتدي النظارات الشمسية في الداخل والخارج.

تخلص من العلكة
لا تؤذي العلكة فكك وحسب بل رأسك أيضا. ينطبق هذا الأمر على قضم أظافرك، شفتيك، خدك من الداخل أو أيا ما تحمله بيدك مثل القلم. تجنب الأطعمة المقرمشة والتي تلتصق بالأسنان وتأكد من تناولك الطعام بلقمات صغيرة. إذا كنت تصر بأسنانك ليلا اسأل طبيب الأسنان عن واق للفم قد يقلل هذا من إصابتك بصداع الصباح.

تناول الأدوية باعتدال
تعج أرفف الصيدليات بمسكنات الألم من كل الأنواع. قد تساعدك هذه الأدوية ولكن للحصول على الفائدة القصوى بأقل احتمالية خطر قم بعمل التالي:

اختر السائل عوضا عن الحبوب لأن الجسم يمتصها بشكل أسرع.
تناول الأدوية المسكنة فور إحساسك بالألم. على الأغلب ستتخلص من الألم بجرعة أقل.

 
تجنب الأدوية التي تحتوي على الكافيين أو مكونات متعددة. تسبب هذه الأدوية عادة “صداع كرد فعل”. يحدث هذا عادة عند تناول الأدوية بشكل متكرر أو لفترة طويلة. هذا سيجعل الحالة أسوأ لا أحسن.
 
(موقع صحتي)
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