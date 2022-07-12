29
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نقص هذا الفيتامين يقود إلى ضرر لا يمكن إصلاحه... معلومات مهمة لصحتك!
Lebanon 24
12-07-2022
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت دراسة طبية حديثة أن نقص بعض الفيتامينات في جسم الإنسان له تداعيات صحية وخيمة، وقد تقود إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.
وقالت خبيرة التغذية الوظيفية في "ويسليز فينيست" بولين كوكس إن فيتامين (B12) مهم للغاية بدءا من المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي، مشيرة إلى أن نقصه يمكن أن يؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للجهاز العصبي.
Advertisement
ونظرا لأن نقص هذه المغذيات الرئيسية يمكن أن يسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه"، فمن المهم أن نكون قادرين على تحديد علاماته التحذيرية.
وحذرت كوكس من أن نقص فيتامين (B12) يمكن أن يظهر مع معدل نبض سريع.
وشرحت: "بسبب نقص الأكسجين من نقص خلايا الدم الحمراء، يحاول الجسم دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض، ما يسرّع من معدل النبض".
وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن النقص يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، والذي يمكن أن يتسبب لاحقا في مضاعفات في القلب والرئة.
وبمجرد أن يصبح فقر الدم "شديدا"، قد يصاب الفرد أيضا بنبض قلب سريع "غير طبيعي"، كما تحذر الخدمة الصحية من أن هذا قد يؤدي إلى قصور في القلب، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
وإلى جانب ضربات القلب المتسارعة، هناك أيضا أعراض أخرى يجب تحديدها لحالة نقص الفيتامين، بما في ذلك مسحة صفراء شاحبة على البشرة والتهاب اللسان واحمراره وقرحة الفم وتنيمل ووخز في الأطراف وتغييرات في طريقة المشي والتحرك ورؤية مشوشة والتهيج والكآبة وتغييرات في طريقة التفكير والشعور والتصرف وتراجع في القدرات العقلية (الذاكرة والفهم والحكم).
ونظرا لأن الحالة يمكن أن تصبح شديدة، ما يترك ضررا دائما، فمن المهم زيارة الطبيب.
وتنص هيئة الخدمات الصحية على أنه "من المهم أن يتم تشخيص وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين (B12) أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك في أسرع وقت ممكن.
وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للشفاء إذا تُركت دون علاج". وكلما تُركت الحالة دون علاج، زادت فرص حدوث ضرر دائم.
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
لؤي علامة في "عالم تاني".. وضع خلخالاً في قدمه وهكذا احتفل برفقة والدته جيهان (فيديو)
Lebanon 24
لؤي علامة في "عالم تاني".. وضع خلخالاً في قدمه وهكذا احتفل برفقة والدته جيهان (فيديو)
07:24 | 2022-07-11
11/07/2022 07:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
13:26 | 2022-07-11
11/07/2022 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
15:21 | 2022-07-11
11/07/2022 03:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
16:00 | 2022-07-11
11/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
12:00 | 2022-07-11
11/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2022-07-12
ما علاقة كورونا بالزهايمر؟
04:00 | 2022-07-12
لمن تجاوز هذا العمر.. توصية أوروبية "هامة" تتعلق بـ "لقاح كورونا"!
02:00 | 2022-07-12
لصحة القلب.. كم ساعة من النوم نحتاجها في اليوم؟
00:01 | 2022-07-12
ماذا يجب أن تحتوي صيدلية المنزل؟
23:00 | 2022-07-11
هل تضيف الملح إلى طعامك باستمرار؟ هذا ما توصلت إليه هذه الدراسة
16:00 | 2022-07-11
هل تعيد موجة أوميكرون الجديدة عقارب الجائحة إلى الوراء؟
فيديو
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
12/07/2022 12:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
12/07/2022 12:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
12/07/2022 12:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact