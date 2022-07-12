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صحة

لهذه الفئة من الأشخاص... لا تتناولوا البازلاء!

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:00
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تحدثت خبيرة تغذية روسية عن فوائد البازلاء وما تحتوي على مواد غذائية مفيدة محذرة في الوقت نفسه فئة من الأشخاص من تناولها.
ففي لقاء مع "سبوتنيك"، قالت آنا بيلوسوفا، أن البازلاء تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين، والأطباق التي يتم فيها دمج هذا المنتج مع اللحوم تحتوي على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة لغناه بفيتامين ب.
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ناصحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز الهضمي بضرورة إضافة البازلاء لبرنامجهم الغذائي، قائلة: "يمكننا تناول البازلاء مرة أو مرتين إسبوعيا للحفاظ على عمل مثالي للأمعاء، كما ويمكن صنع حساء منه يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك من تناوله، ويكفي لصنعه 4 إلى 5 ملاعق من البازلاء".

وأَافت أنّه "يجب أن نتذكر أن البازلاء، مثل جميع البقوليات، تزيد من تكوين الغازات، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة مثل الانتفاخ، فمن الأفضل عدم تناولها مؤقتا".
وحذرت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من "البيلة البولية" من تناول البازلاء، حيث يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الموجود في البازلاء سلبا على حالة المفاصل والكلى للمرضى الذين يعانون من الضطراب الأيضي.
 
 
(سبوتنيك)
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