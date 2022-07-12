Advertisement

صحة

لمن تخطى الـ50 عاما.. تناولوا هذا الفيتامين كل صباح

Lebanon 24
12-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-970666-637932473219998677.png
Doc-P-970666-637932473219998677.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع التقدم في العمر، تشهد أجسامنا عددا من التغييرات، أبرزها ترهل الجلد، الأمر الذي يؤثر على مظهر المرء الخارجي. وبالتالي، من الضروري مساعدة بشرتنا على مواجهة هذه التحولات.

وقال موقع "شي فايندس" إن الجلد المترهل يعد مصدر قلق لكل الناس، خاصة النساء، حيث يصبهن بالإحباط ويفقدهن ثقتهن في أنفسهن.
Advertisement

وأضاف: "لحسن الحظ، هناك عدة طرق للحفاظ على بشرتك مشدودة قدر الإمكان ومحاربة الترهل، ويشمل ذلك تغذية جسمك بجميع العناصر الغذائية المفيدة للبشرة".

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور نادر كازي، جراح الأمراض الجلدية التجميلية، أن إضافة "فيتامين أ" إلى النظام الغذائي اليومي "يعد طريقة رائعة للحفاظ على البشرة وجعلها تبدو شابة".
 
وتابع: "أفضل فيتامين للنساء فوق سن الخمسين يمكنهن تناوله يوميا لشد بشرتهن وتقليل آثار الشيخوخة هو فيتامين أ".

وأوضح: "يمكن تناوله سواء عن طريق الفم مع مكمل غذائي أو وضعه مباشرة على بشرتك باستخدام كريم مرطب".

وكشف كازي أن ما يجعل هذا الفيتامين مفيدا في مكافحة الشيخوخة هو إنتاجه الكولاجين والإيلاستين في أجسامنا، مبرزا "هاتان المادتان هما نوعان من البروتينات التي تعزز مرونة الجلد وثباته".
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:30 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
16:00 | 2022-07-12
14:00 | 2022-07-12
12:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website