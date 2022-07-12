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صحة
لمن تخطى الـ50 عاما.. تناولوا هذا الفيتامين كل صباح
Lebanon 24
12-07-2022
|
23:00
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مع التقدم في العمر، تشهد أجسامنا عددا من التغييرات، أبرزها ترهل الجلد، الأمر الذي يؤثر على مظهر المرء الخارجي. وبالتالي، من الضروري مساعدة بشرتنا على مواجهة هذه التحولات.
وقال موقع "شي فايندس" إن الجلد المترهل يعد مصدر قلق لكل الناس، خاصة النساء، حيث يصبهن بالإحباط ويفقدهن ثقتهن في أنفسهن.
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وأضاف: "لحسن الحظ، هناك عدة طرق للحفاظ على بشرتك مشدودة قدر الإمكان ومحاربة الترهل، ويشمل ذلك تغذية جسمك بجميع العناصر الغذائية المفيدة للبشرة".
وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور نادر كازي، جراح الأمراض الجلدية التجميلية، أن إضافة "فيتامين أ" إلى النظام الغذائي اليومي "يعد طريقة رائعة للحفاظ على البشرة وجعلها تبدو شابة".
وتابع: "أفضل فيتامين للنساء فوق سن الخمسين يمكنهن تناوله يوميا لشد بشرتهن وتقليل آثار الشيخوخة هو فيتامين أ".
وأوضح: "يمكن تناوله سواء عن طريق الفم مع مكمل غذائي أو وضعه مباشرة على بشرتك باستخدام كريم مرطب".
وكشف كازي أن ما يجعل هذا الفيتامين مفيدا في مكافحة الشيخوخة هو إنتاجه الكولاجين والإيلاستين في أجسامنا، مبرزا "هاتان المادتان هما نوعان من البروتينات التي تعزز مرونة الجلد وثباته".
(سكاي نيوز عربية)
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