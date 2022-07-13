Advertisement

صحة

المرأة المصابة بالسرطان... هل يمكنها الحفاظ على حملها؟

Lebanon 24
13-07-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-970787-637932970701946955.jpeg
Doc-P-970787-637932970701946955.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الدكتور رومان شماكوف، مدير المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض النساء والتوليد، أن إمكانية الحفاظ على الحمل حتى في حالة إصابة الأم بالسرطان تصل إلى 90 بالمئة.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه "إذا شخصت إصابة المرأة الحامل بالسرطان، فمن المهم في هذه الحالة تقييم إمكانية الحفاظ على الجنين. وأوكد أن استمرار الحمل ممكن في 90 بالمئة من الحالات، وهذا ما تؤكده نتائج عملنا مع ما يقارب من ألف امرأة حامل شخصت إصابتهن بالسرطان أثناء فترة الحمل، حيث لم تخضع سوى 5 أو 6 حالات إلى عملية إجهاض".
Advertisement

ووفقا له، يمكن أثناء فترة الحمل علاج مختلف الأورام السرطانية.

ويقول، "يمكن استخدام التدخل الجراحي في علاج الأورام أثناء الحمل، كما في حالة سرطان الثدي وسرطان المبايض وغيرهما. كما يمكن استخدام العلاج الكيميائي في فترة الحمل دون أن يؤثر في الحالة الصحية للجنين في علاج الأورام الخبيثة بما فيها سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي"."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2022-07-13
08:00 | 2022-07-13
07:00 | 2022-07-13
06:30 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website