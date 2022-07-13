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صحة
دراسة تربط بين مرض في العين وخطر أمراض القلب
Lebanon 24
13-07-2022
|
08:00
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توصلت دراسة جديدة إلى أن المصابين بالتنكس البقعي الذي يسبب العمى مع التقدم في العمر معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي توفر أدلة على هذا الارتباط.
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واستخدمت الدراسة التي أجريت في مستشفى نيويورك للعيون والأذن طريقة تصوير متقدمة لشبكية العين، حيث كشف الباحثون وجود رواسب درنية معينة تحت الشبكية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض الأوعية الدموية عالية الخطورة.
ووفقاً لموقع "ميديكال إسكبريس"، تتشكل هذه الرواسب الدرنية في طبقة تحت الشبكية من رواسب الكولسترول الصفراء الصغيرة، ويمكن أن تحرم شبكية العين من الدم والأكسجين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.
وقال البروفيسور ثيودور سميث أستاذ طب وجراحة العيون المشرف على الدراسة: "إذا قام أطباء العيون بتشخيص أو علاج شخص ما مصاباً بنوع معين من الرواسب الدرنية تحت الشبكية، ولكن يبدو أنه على ما يرام، فقد يكون هذا المريض مصاباً بمرض قلبي كبير غير مكتشف، أو ربما لديه ضيق في الشريان السباتي الذي قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية".
وأضاف: "نتوقع في المستقبل، أنه سيتم النظر في إحالة هؤلاء المرضى مبكراً إلى طبيب القلب للتقييم والعلاج".
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