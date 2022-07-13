Advertisement

صحة

ما علاقة السكتات القلبية بـ"موجات الحر"؟

Lebanon 24
13-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-971007-637933365261631270.jpg
Doc-P-971007-637933365261631270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت الدكتورة إيلينا غريتشوك، رئيسة قسم أمراض القلب في مستشفى "نوفوي" في يكاترينبورغ، من زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية من 5 إلى 15 مرة.
وأشارت الاختصاصية، لصحيفة "إزفيستيا"، الأربعاء، إلى أنه "كلما استمرت الحرارة لفترة أطول، زادت هذه المخاطر".
Advertisement
وأوضحت غريتشوك أن "التعرق يؤدي إلى الجفاف، ويؤدي بالفعل إلى زيادة سماكة الدم وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم داخل الأوعية".
 
وتابعت غريتشوك: "وهذا بدوره يمهد لانسداد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية".
وكشفت غريتشوك أن "الأشخاص المعرضين للخطر هم في المقام الأول مرضى ارتفاع ضغط الدم، وحديثي الولادة، والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص الذين عانوا من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكري".
ولتقليل مستوى التهديد الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، نصحت الطبيبة بالحد من النشاط البدني خلال الوقت الحار من اليوم، وتناول المزيد من الخضار والفواكه، وشرب سوائل كافية لتعويض الخسائر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:14 | 2022-07-13
14:00 | 2022-07-13
12:00 | 2022-07-13
10:00 | 2022-07-13
08:00 | 2022-07-13
07:00 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website