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صحة

القليل من العطر يبعد هذا النوع من الالتهابات.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
14-07-2022 | 08:00
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أوصى المركز الاتحادي للتوعية الصحية بوضع القليل من العطر خلال فصل الصيف، لأن بعض مكوناته تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.
وأوضح المركز أن زيوت البرغموت، والخزامى، والليمون، والأَرز مثلا تزيد حساسية البشرة لأشعة الشمس، حيث تؤدي المواد الكيميائية فيها عند ملامسة البشرة والتعرض في الوقت نفسه للأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة، إلى ما يعرف باسم "التسمم الضوئي"، الذي تتمثل أعراضه في التهاب الجلد، واحمراره، وأحياناً تغير لونه إلى البني، أو الرمادي، أو الأزرق في المناطق التي تعرضت لضوء الشمس.
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