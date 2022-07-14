29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
38
o
جبيل
24
o
صيدا
35
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الالتهابات لدى حديثي الولادة تزيد الإحساس بالألم
Lebanon 24
14-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت دراسة جديدة إن العدوى المبكرة في الحياة يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد على حساسية الألم التي تستمر حتى مرحلة البلوغ.
وأجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر" على 65 طفلاً حديث الولادة، خضعوا لاختبار دم معياري بوخز الكعب للبحث عن علامات العدوى المحتملة.
Advertisement
وتبين أن الأطفال الذين يعانون من علامات مخبرية للالتهاب المرتبط بالعدوى (ارتفاع مستويات البروتين C التفاعلي في الدم) أظهروا حساسية أكبر للألم.
وتم قياس ذلك من خلال تسجيل التغييرات في نشاط دماغ كل طفل، ونشاط الانسحاب الانعكاسي للساق، وتعبيرات الوجه ومعدل ضربات القلب استجابةً لاختبار دم وخز الكعب المطلوب سريرياً.
وقالت ريبيكا سلاتر، أستاذة علم الأعصاب لدى الأطفال بجامعة أكسفورد: "يُعتقد أن حوالي 10% من الأطفال مصابون بعدوى بعد الولادة، ومن المهم إدراك أن هؤلاء الأطفال قد يكونون أكثر حساسية للألم عندما يتم التعامل معهم ورعايتهم في المستشفى".
وأضافت: "نظراً لأن الأطفال لا يستطيعون إخبارنا عندما يشعرون بالألم، فإن إيجاد طرق لقياسه، بما في ذلك النظر إلى نشاط الدماغ، أمر ضروري لتحسين الرعاية السريرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثّل لبناني معروف يكشف: لم أخسر أموالي... "سحبتن من أوّل شهر"
Lebanon 24
ممثّل لبناني معروف يكشف: لم أخسر أموالي... "سحبتن من أوّل شهر"
08:24 | 2022-07-13
13/07/2022 08:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائقٌ مشوّقة.. هذا ما أخفاه نصرالله في خطابه!
Lebanon 24
حقائقٌ مشوّقة.. هذا ما أخفاه نصرالله في خطابه!
03:00 | 2022-07-14
14/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!
01:52 | 2022-07-14
14/07/2022 01:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وين في لبناني في طابور.. حتى في فرنسا
Lebanon 24
وين في لبناني في طابور.. حتى في فرنسا
08:30 | 2022-07-13
13/07/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصة حب.. الممثل الشهير يعلّق للمرة الأولى على خبر طلاقه من الفنانة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد قصة حب.. الممثل الشهير يعلّق للمرة الأولى على خبر طلاقه من الفنانة اللبنانية (فيديو)
09:50 | 2022-07-13
13/07/2022 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2022-07-14
متحورات كورونا.. هل يجب أن نقلق من "BA.5"؟
08:00 | 2022-07-14
القليل من العطر يبعد هذا النوع من الالتهابات.. اليكم التفاصيل!
07:00 | 2022-07-14
أطعمة فائقة تطيل عمرك... تعرف عليها
02:00 | 2022-07-14
ما هي أعراض نقص السوائل في الجسم؟
23:14 | 2022-07-13
المعركة ضد "كوفيد" لم تنته بعد.. علامة تحذير "ليليّة" لأحدث سلالة "أوميكرون"!
16:00 | 2022-07-13
ما علاقة السكتات القلبية بـ"موجات الحر"؟
فيديو
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
14/07/2022 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
14/07/2022 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
14/07/2022 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact