متحورات كورونا.. هل يجب أن نقلق من "BA.5"؟

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كتب موقع "الحرة": ينتشر متحور جديد من فيروس كورونا يسمى BA.5 هذا الصيف بشكل "قياسي"، وهو متفرع من متحور أوميكرون شديد العدوى.وفي السابق، كانت الإصابة بأوميكرون تعني "أنك ربما تتمتع ببعض الحماية ضد الإصابة مرة أخرى لبضعة أشهر"، لكن BA.5 يتهرب "بشكل استراتيجي من دفاعاتنا المتراكمة ضد المتحورات السابقة من الفيروس". وهذا يعني أن حالات العدوى، حتى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين حديثا، آخذة في الارتفاع، وفقا لـ"بزنس إنسايدر".وترتفع احتمالية الإصابة بمتحور BA.5 مقارنة بالمتحورات الأخرى، وقد يصيب أي شخص، سواء كان قد أخذ بالفعل اللقاح، أو جرعة معززة، أو حتى تعافى مؤخرا من الإصابة بكورونا.وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الثلاثاء: "إذا كنت مصابا بـ BA.1، فأنت حقا لا تتمتع بقدر كبير من الحماية الجيدة ضد BA.4 / 5".وتحدث خبراء بالصحة العامة لبزنس إنسايدر بشأن "مدى القلق الذي يجب أن نشعر به حيال هذا المتحور الجديد من أوميكرون؟".وقالت الدكتورة سيلين غوندر، خبيرة الأمراض المعدية ومحررة الصحة العامة في Kaiser Health News: "لا يمكنني الإجابة على السؤال، لأن ذلك يعتمد على حالة التطعيم الخاصة بك، وعمرك، وصحتك، ومهنتك، ووضعك المعيشي، وما إلى ذلك".من جانبها قالت الدكتورة بريتي مالاني، طبيبة الأمراض المعدية في جامعة ميشيغان: "أود أن أقول 3 من أصل 10 (مدى القلق)"، معربة عن "قلق معتدل" بشأن المتحور الجديد.وأضافت مالاني: "BA.5 في كل مكان، وإذا لم تكن قد أصبت به بعد، فإن الاحتمالات واردة، ولكن إذا كنت مستمرا بأخذ جرعات من اللقاح، فيجب أن يكون المرض خفيفا وبدون عواقب طبية وخيمة".وتابعت أنه على الرغم من وجود "مخاطر عالية للتعرض" لهذا النوع، قالت إن هناك أيضا "الكثير من الأسباب للشعور بالأمل"، مثل العلاج المبكر باستخدام Paxlovid، الذي أصبح مجاني الآن لجميع الأميركيين الذين قد يحتاجون إليه.وأوضحت: "من خلال الاختبارات المنزلية وسرعة الحصول على العلاج (لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة)، يمكن التحكم في كورونا".