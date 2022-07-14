Advertisement

صحة

حليب الماعز... اليكم بعض الفوائد المتوفرة فيه

Lebanon 24
14-07-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-971185-637933976606536171.jpg
Doc-P-971185-637933976606536171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف خبراء جامعة بيرم الوطنية للبحوث أن بكتيريا Escherichia coli و Bacillus subtilis تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة الغرام والايجابية الغرام.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن خبراء الجامعة اكتشفوا خصائص مضادة للجراثيم لدى بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز.
Advertisement

وبكتيريا حمض اللاكتك، هي كائنات مجهرية، قادرة بالإضافة إلى إنتاج حمض اللاكتيك، تركيب مواد ذات طبيعة بروتينية -مبيدة للجراثيم، التي مع حمض اللاكتيك تصبح قادرة على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.

وقد تمكن الباحثون من عزل سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز Escherichia coli و Bacillus subtilis وقيموا قدرتها على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.

ويقول نيقولاي خودياشيف، رئيس قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية، "أظهرت النتائج، أن لبكتيريا حمض اللاكتيك خصائص مضادة للجراثيم وهي نشطة تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة الغرام والايجابية الغرام"."tass"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-14
14:00 | 2022-07-14
10:00 | 2022-07-14
08:00 | 2022-07-14
08:00 | 2022-07-14
07:00 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website