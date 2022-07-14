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صحة

بعض الأطعمة ينصح بعدم تناولها على الفطور... ما هي؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 14:00
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أعلن الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، خبير التغذية الروسي، أن اللحوم الدهنية هي أكثر المنتجات خطورة عند تناولها في وجبة الفطور.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك العديد من المواد الغذائية التي يجب استبعادها من وجبة الفطور.
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ويقول، "إن الأطعمة الأكثر ضررا هي تلك التي يصعب هضمها وثقيلة جدا. تتصدر هذه الأطعمة اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الدهون (لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير) لذلك من الأفضل استبعادها".

وينصح الخبير بعدم تناول الأطباق المعقدة مثل المعكرونة بالفطر أو الجبن والزبدة وكذلك المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون.

ويقول، "إن من الصعب هضم هذه المواد، ما يشكل ثقلا كبيرا على الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يشكل ثقلا إضافيا خلال النهار".

ويضيف، كما لن يحصل الجسم على أي فائدة من البيض عند قليه أكثر من اللازم.

ووفقا له، أفضل المواد الغذائية في وجبة الفطور هي العصائد مثل عصيدة الشوفان أو الحنطة السوداء وغيرها، وكذلك جبن القريشة أو عجة من 2-3 بيضات.

ويقول، "البروتين، سهل الهضم ولا يشكل عبئا إضافيا على الجهاز الهضمي، بعكس اللحوم. وتناول المواد البروتينية في وجبة الفطور لن يسبب إحساسا بالثقل"."إزفيستيا"


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