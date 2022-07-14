مرض غامض يثير القلق... دولة إفريقية في الواجهة وسقوط وفيات

Advertisement

أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقا من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص.وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيان الأربعاء، إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفا من الأنف وحمى وصداعا وتعبا، في منطقة ليندي.وأضاف أن "الحكومة شكلت فريقا من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول"، داعيا السكان إلى الهدوء.وكشف عن رصد 13 شخصا أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم، حسبما ذكرت "فرانس برس".