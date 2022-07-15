لإبطاء مرحلة الشيخوخة.. ابتعدوا عن هذه المواد الغذائية

اعتبرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا أن الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن تجنّبها، لكن يمكن إبطاؤها بطرق عدة، من بينها التغذية السليمة.

ولفتت إلى أن قائمة المواد الغذائية التي يجب تجنّبها تضم بالدرجة الأولى الحلويات والكربوهيدرات السريعة الأخرى، إذ إنها تدخل بسرعة إلى الدم وتسبب طفرات في مستويات الإنسولين، مما يؤثر سلباً في الجسم.

وأكدت أن الأطعمة المالحة تساهم أيضاً في إسراع الشيخوخة لأنها تسبّب الانتفاخ، لذلك وللحفاظ على الشباب، من المفيد تحضير الطعام في المنزل لأن الوجبات الجاهزة غالباً ما تكون أكثر دسامةً وملوحةً لتحسين المذاق.

وأوضحت تيخوميروفا أن "اتباع النظام الغذائي السليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسة التي يجب اتباعها من أجل تأخير مراحل الشيخوخة".

(لها)