رهاب الخوف من المهرجين... ما هي أسبابه؟

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رهاب الكولروفوبيا هو رهاب نادر يجعل الشخص يخاف من المهرجين ، مما يجعل رؤيتهم أو تخيلهم أو التفاعل معهم مرهقة، بينما يعرف الكثير من الناس أنه موجود ، فإن معظمهم يربطونه بالأطفال الصغار - ومع ذلك ، فهو شائع أيضًا عند البالغين، حسبما نشر موقع webmdرهاب الكولوفوبيا ، المعروف ببساطة باسم الخوف من المهرجين ، هو اضطراب رهابي محدد يسبب الضيق المحيط بوجود المهرجين، في حين أن العديد من الأشخاص يربطون هذا الرهاب بالأطفال ، إلا أن البالغين يمكن أن يصابوا به أيضًا ، لأنه غالبًا ما يستمر دون علاج لسنوات عديدة، وعادة ما يشتعل رهاب الخوف في الحفلات والمهرجانات وتجمعات الهالوين ، حيث غالبًا ما يتم العثور على المهرجين في هذه الأماكن، ومع ذلك ، قد يتفاعل الشخص أيضًا بشكل سلبي مع مجرد التفكير في مواجهة مهرج.بسبب نقص البحث ، من الصعب تحديد رقم دقيق فيما يتعلق بمدى انتشار رهاب الكولروفوبيا، ومع ذلك ، يشير بعض الخبراء إلى أن حوالي 1 من كل 100 طفل يخافون من المهرجين، و يقدر البعض الآخر أن الرقم أقرب إلى 1 من كل 10 عندما يتعلق الأمر بالبالغين.أسباب رهاب الكولوفوبيا بسبب الطبيعة غير المنطقية للرهاب ، من الصعب تحديد أسباب رهاب الكولروفوبيا. ولكن هناك بعض النظريات المتعلقة بالأسباب المحتملة لهذه الحالة، وغالبًا ما ينتج الرهاب بشكل عام عن تجارب سلبية تتعلق بتجربة معينة - خاصة في سن مبكرة، إذا كانت لديك تجربة مؤلمة تنطوي على مهرج في طفولتك ، فقد تتطور لاحقًا إلى رهاب الخوف.(اليوم السابع)