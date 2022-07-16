Advertisement

صحة

رهاب الخوف من المهرجين... ما هي أسبابه؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-971691-637935513574691881.jpg
Doc-P-971691-637935513574691881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رهاب الكولروفوبيا هو رهاب نادر يجعل الشخص يخاف من المهرجين ، مما يجعل رؤيتهم أو تخيلهم أو التفاعل معهم مرهقة، بينما يعرف الكثير من الناس أنه موجود ، فإن معظمهم يربطونه بالأطفال الصغار - ومع ذلك ، فهو شائع أيضًا عند البالغين، حسبما نشر موقع webmd
Advertisement

ما هو كولروفوبيا؟
رهاب الكولوفوبيا ، المعروف ببساطة باسم الخوف من المهرجين ، هو اضطراب رهابي محدد يسبب الضيق المحيط بوجود المهرجين،  في حين أن العديد من الأشخاص يربطون هذا الرهاب بالأطفال ، إلا أن البالغين يمكن أن يصابوا به أيضًا ، لأنه غالبًا ما يستمر دون علاج لسنوات عديدة، وعادة ما يشتعل رهاب الخوف في الحفلات والمهرجانات وتجمعات الهالوين ، حيث غالبًا ما يتم العثور على المهرجين في هذه الأماكن،  ومع ذلك ، قد يتفاعل الشخص أيضًا بشكل سلبي مع مجرد التفكير في مواجهة مهرج.

ما مدى شيوع الخوف من المهرجين؟
بسبب نقص البحث ، من الصعب تحديد رقم دقيق فيما يتعلق بمدى انتشار رهاب الكولروفوبيا،  ومع ذلك ، يشير بعض الخبراء إلى أن حوالي 1 من كل 100 طفل يخافون من المهرجين، و يقدر البعض الآخر أن الرقم أقرب إلى 1 من كل 10 عندما يتعلق الأمر بالبالغين.

أسباب رهاب الكولوفوبيا بسبب الطبيعة غير المنطقية للرهاب ، من الصعب تحديد أسباب رهاب الكولروفوبيا. ولكن هناك بعض النظريات المتعلقة بالأسباب المحتملة لهذه الحالة، وغالبًا ما ينتج الرهاب بشكل عام عن تجارب سلبية تتعلق بتجربة معينة - خاصة في سن مبكرة، إذا كانت لديك تجربة مؤلمة تنطوي على مهرج في طفولتك ، فقد تتطور لاحقًا إلى رهاب الخوف.

 (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-07-16
23:30 | 2022-07-15
16:00 | 2022-07-15
14:00 | 2022-07-15
13:18 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website