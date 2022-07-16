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صحة

"كورونا أصبح ذكيا جدا".. ماذا يعني مسؤول فى الصحة العالمية بهذا القول؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:00
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صرح مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا ترتفع جراء التطور الذي حصل في فيروس كورونا، لأنه أصبح أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.
 
وأوضح المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نافارو بشأن كورونا، في بيان، "إنه على الناس أن يحترموا الفيروس".
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وأشار نافارو إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير "وهذا هو السبب فى زيادة الإصابات".
 
وأوضح أن "ذكاء" الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.
 
وحذر من تخلى الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم في الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
 
وتابع نافارو قائلا: "نصيحتي للجميع، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما حال الإصابة بكورونا طويل الأمد". 
 
(اليوم السابع)
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