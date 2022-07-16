لصحة قلبك.. عليك بـ5 فواكه ذهبية

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يعتبر القلب من أكثر أعضاء جسم الإنسان تعقيدًا، حيث يعمل على إبقاء باقي الأعضاء على قيد الحياة. وبطبيعة الحال، يحتاج هذا العضو الحيوي إلى عناية خاصة عندما يتعلق الأمر برعايته. وتلعب خيارات أسلوب حياتنا دورًا بارزًا للحفاظ على صحة القلب.وتمتلئ الفاكهة بالعناصر الغذائية الحيوية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الأعضاء، بما يشمل القلب، تعمل بأكثر الطرق فعالية. فيما يلي خمس فواكه يجب أن يتم دمجها في النظام الغذائي ليحظى المرء بقلب سليم سعيد:1- غريب فروتإن الغريب فروت غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يعمل كمثبت لضغط الدم. بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفلافونويد، التي تساعد في تقليل الأكسدة والالتهابات، وكلاهما من الأسباب الأساسية لأمراض القلب.2- التوتيعتبر التوت مصدرًا غنيًا آخر للعناصر الغذائية التي تعتبر أفضل أصدقاء قلب الإنسان. يساعد التوت في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والالتهابات. يحتوي التوت على الأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تخفض الإجهاد التأكسدي إلى الحد الأدنى.3- الأفوكادويوفر الأفوكادو كمية جيدة من الدهون الأحادية المشبعة، التي ترتبط غالبًا بمستوى صحي من الكوليسترول، وبالتبعية تؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، حيث تحتوي حبة أفوكادو واحدة على 974 ملليغرام من البوتاسيوم.4- البطيخيُعتقد أن البطيخ يقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم. إن البطيخ غني بالعصارة ويحتوي على مادة السيترولين، التي تساعد في خفض ضغط الدم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.5- الرمانثبت علميًا أن الرمان يمنع الضرر الذي يلحق بجدران الشرايين ويُحسن تدفق الدم إلى القلب. ويُعتقد أن الرمان فعال ضد تصلب الشرايين، وهي حالة يتراكم فيها البلاك داخل الشرايين.