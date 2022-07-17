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صحة

إحذروا.. بكتيريا خطيرة تتكاثر في مكيفات الهواء!

Lebanon 24
17-07-2022 | 08:00
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نبهت طبيبة روسية إلى إمكانية الإصابة بمرض خطير بسبب مكيف الهواء في المنزل او الاماكن العامة، حيث تتكاثر بكتيريا حية دقيقة في هذه الأجهزة.

 

وأكدت أولغا بيريفالوفا في مقابلة مع "سبوتنيك" على ضرورة تنظيف مكيف الهواء بإستمرار، مشيرة إلى أنه قد يصبح أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا المختلفة والضارة على الصحة.

 

ولفتت الى أن الاستخدام المتكرر لمثل هذا الجهاز يمكن أن يؤدي على سبيل المثال إلى الإصابة بداء الفيالقة، موضحة أن هذا مرض معدي يشبه أعراض "السارس"، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتخذ شكل التهاب رئوي حاد، والذي يسمى في هذه الحالة مرض Legionnaires.

 

وأضافت: "غالبا ما يعطس الأشخاص الذين يجلسون في مكتب مكيف طوال الصيف ويسعلون ويعتقدون أنهم أصيبوا، على سبيل المثال، بفيروس الروتا أو الأوميكرون. في الواقع، داخل مرشحات مكيف الهواء، في بيئة دافئة ورطبة تظهر بكتيريا Legionella، والجهاز الذي لا يتم تنظيفه بشكل منهجي عادة ما يدفع الهواء بكمية كبيرة من هذه البكتيريا. ليس كل الناس لديهم مناعة جيدة، لذلك يكون داء الفيالقة شائعا في الصيف".

 

ولفتت الى أن أفضل طريقة للوقاية من داء "الليجيونيلات" هي تنظيف فلاتر مكيف الهواء بانتظام، وهذا ينطبق أيضا اجهزة المكيفات في السيارات.

 

واختتمت قائلة: "الأشخاص الذين لديهم مكيف هواء في سياراتهم معتادون على استخدامه طوال الوقت وغالبا لا يقومون بتنظيفه بشكل منهجي. في الحرارة، يعلق الكثير من الناس في الاختناقات المرورية، ويعودون من منازلهم الصيفية، ويشغلون مكيفات الهواء، ثم يأتون للعمل مع سيلان الأنف. لم يتواصلوا مع أحد مريض، لكنهم أصيبوا بالعدوى. لكنهم في الواقع تواصلوا مع مكيف الهواء الخاص بهم في السيارة. لذلك من الأفضل إما فتح النافذة أو تنظيف الفلتر بانتظام".

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