قد تؤدي إلى الوفاة.. تحذيرات من "حقنة هتلر"

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حذرت وزارة الصحة في مصر، من تناول "حقنة هتلر" الموجودة في الصيدليات الشعبية، لما تسببه من تداعيات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: "حقنة هتلر هي نوع من أنواع حقن البرد التي يتم الحصول عليها من قِبل المواطنين داخل الصيدليات دون الرجوع إلى الطبيب المختص أو المشرف على الحالة المرضية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة".وازداد الإقبال على تلك الحقنة أخيرا في مصر بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في موجتها السادسة، التي أعلن عنها قبل أيام قليلة الدكتور محمد تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية، مشيرا إلى أن أعراضها تتشابه مع نزلات البرد.وتقول استشارية البكتيريا والمناعة الدكتورة نهلة عبد الوهاب: "الحقنة المعروفة بحقنة هتلر عبارة عن كوكتيل مكون من (مضاد حيوي + كورتيزون + مسكن) مضرّة للغاية، وتسبب أزمات كبرى للمواطنين".وتابعت عبد الوهاب في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ما يحدث هو تناول الشخص الذي يشعر بأعراض البرد للحقنة، دون اللجوء للتشخيص السليم، فالمضاد الحيوي الموجود في الحقنة لا يجدي نفعا مع العدوى الفيروسية، والكورتيزون قد يؤدي إلى نقص المناعة في حال تم استخدامه بشكل خاطئ".وأكدت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة أن: "المادة المسكنة في حقنة هتلر الشعبية تقوم بعمل تغطية للأعراض الموجودة عند الشخص المريض، وبالتالي لا يستطيع الطبيب المتخصص مواجهة أزمته الصحية".