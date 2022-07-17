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صحة

للقضاء على الاكتئاب.. تناول هذه الفاكهة يوميا

Lebanon 24
17-07-2022 | 16:00
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كشف باحثون في دراسة جديدة أن تناول تفاحة يوميا يمكن أن يساعد في محاربة الاكتئاب، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام باحثون من جامعة أستون في برمنغهام بدراسة حالة نحو 430 شخصا بالغا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية على صحتهم العقلية.
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وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من الفاكهة الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، كما كانت صحتهم العقلية جيدة.

في المقابل، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالية من القلق، فضلا عن "الهفوات العقلية اليومية".
 
ويعتقد الباحثون أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن يكون مردها إلى أن الناس يتناولونها نيئة، وهو ما يجعلها تحتفظ بفوائدها، مثل مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، نيكولا جين توك: "التقليل من الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون طريقة بسيطة وسهلة للغاية لتحسين صحتنا العقلية".

وأضاف: "بشكل عام، من الجدير محاولة التعود على استخدام وعاء الفاكهة بشكل يومي".

ولم يقترح الفريق، الذي أجرى الدراسة، كمية الفاكهة التي يجب تناولها يوميا لتحسين الصحة العقلية.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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