للقضاء على الاكتئاب.. تناول هذه الفاكهة يوميا

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كشف باحثون في دراسة جديدة أن تناول تفاحة يوميا يمكن أن يساعد في محاربة الاكتئاب، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقام باحثون من جامعة أستون في برمنغهام بدراسة حالة نحو 430 شخصا بالغا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية على صحتهم العقلية.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من الفاكهة الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، كما كانت صحتهم العقلية جيدة.في المقابل، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالية من القلق، فضلا عن "الهفوات العقلية اليومية".