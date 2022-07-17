29
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
للقضاء على الاكتئاب.. تناول هذه الفاكهة يوميا
Lebanon 24
17-07-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون في دراسة جديدة أن تناول تفاحة يوميا يمكن أن يساعد في محاربة الاكتئاب، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقام باحثون من جامعة أستون في برمنغهام بدراسة حالة نحو 430 شخصا بالغا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية على صحتهم العقلية.
Advertisement
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من الفاكهة الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، كما كانت صحتهم العقلية جيدة.
في المقابل، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالية من القلق، فضلا عن "الهفوات العقلية اليومية".
ويعتقد الباحثون أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن يكون مردها إلى أن الناس يتناولونها نيئة، وهو ما يجعلها تحتفظ بفوائدها، مثل مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، نيكولا جين توك: "التقليل من الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون طريقة بسيطة وسهلة للغاية لتحسين صحتنا العقلية".
وأضاف: "بشكل عام، من الجدير محاولة التعود على استخدام وعاء الفاكهة بشكل يومي".
ولم يقترح الفريق، الذي أجرى الدراسة، كمية الفاكهة التي يجب تناولها يوميا لتحسين الصحة العقلية.
(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
على الصعيد المالي.. هذا ما ستشهده بيروت بدءاً من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
على الصعيد المالي.. هذا ما ستشهده بيروت بدءاً من الأسبوع المقبل
00:57 | 2022-07-17
17/07/2022 12:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بملابس جريئة جداً.. ميريام فارس تشعل مسرح ضهور الشوير برقصها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بملابس جريئة جداً.. ميريام فارس تشعل مسرح ضهور الشوير برقصها (فيديو)
02:39 | 2022-07-17
17/07/2022 02:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
05:00 | 2022-07-17
17/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهافت على شراء الذهب.. ماذا عن "الأونصات"؟
Lebanon 24
تهافت على شراء الذهب.. ماذا عن "الأونصات"؟
01:45 | 2022-07-17
17/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-07-17
للتخلص من الافراط في الطعام... اليكم هذه المعلومات
12:00 | 2022-07-17
البعوض... لماذا يختار البعض دون الآخر
10:00 | 2022-07-17
نبات الكركديه... تعرف عليه وعلى فوائده
08:00 | 2022-07-17
إحذروا.. بكتيريا خطيرة تتكاثر في مكيفات الهواء!
07:21 | 2022-07-17
قد تؤدي إلى الوفاة.. تحذيرات من "حقنة هتلر"
05:00 | 2022-07-17
للحصول على شعر أكثر كثافة وقوة.. تناولوا هذه الأطعمة
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 02:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 02:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 02:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact