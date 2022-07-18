Advertisement

صحة

هل تعاني من ارتفاع في مستوى ضغط الدم... اليك هذه المعلومات

Lebanon 24
18-07-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-972282-637937419303838702.jpg
Doc-P-972282-637937419303838702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، يلاحظون أحيانا أن الجهاز يبين لهم انخفاضا حادا في مستوى ضغط الدم.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن هذا يجب أن لا يحصل، ويوضح أسبابها وكيفية حلها.
Advertisement

ويضيف، فمثلا مستوى ضغط الدم عند الشخص هو 180\110 ملم عمود زئبق، وفجأة يصبح 90\80. و وفقا له، يشير هذا في سن الشيخوخة، إلى أن الأدوية لا تستخدم في العلاج بصورة صحيحة.

ويقول، "قد تكون الأدوية التي يستخدمها الشخص غير كافية، حيث تحت تأثيرها ينخفض مستوى ارتفاع ضغط الدم بسرعة، وكلما انخفض أكثر، يرتفع أكثر".

ويضيف، كما يجب أخذ وضعية الجسم عند قياس مستوى ضغط الدم بالاعتبار. لأن هذا المستوى لدى كبار السن يختلف في وضعية الجلوس عن وضعية الاستلقاء.

ويقول، "عندما يكون الشخص جالسا، يتدفق الدم إلى الأطراف السفلى، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. وهذه سمة مميزة لكبار السن، لذلك على الطبيب المعالج أخذ هذه المسألة بالاعتبار".

ويضيف، إن تطبيع مستوى ضغط الدم هو من اختصاص الطبيب فقط، الذي يمكنه تعديل الجرعة الدوائية اللازمة. لذلك لا ينصح بتعديلها و "التلاعب بها" ذاتيا." فيستي. رو"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-18
14:00 | 2022-07-18
10:00 | 2022-07-18
08:00 | 2022-07-18
07:00 | 2022-07-18
05:00 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website